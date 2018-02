Maltempo, gelo record e neve a Roma/ Italia, allerta meteo Buran: a Bari piano d'emergenza per i senzatetto

Maltempo, gelo record e neve a Roma: l'allerta meteo portata da Buran prosegue in tutta Italia, da Milano e Torino fino al Sud, con le prime nevicate in Puglia.

26 febbraio 2018 Emanuela Longo

Maltempo, gelo record e neve a Roma

L'attesa ondata di gelo siberiano portata da Buran non si è fatta attendere e come previsto, dalla passata notte ha letteralmente travolto l'intero Stivale portando un freddo record con temperature in picchiata e tanta neve. A svegliarsi sotto una coltre candida è stata Roma, dove nella notte le nevicate si sono intensificate regalando oggi un panorama incantevole, con i maggiori monumenti ricoperti dalla neve, ma anche i primi disagi, soprattutto alla circolazione. Così come accaduto in molte altre città italiane, anche il Comune di Roma ha firmato per la giornata odierna l'ordinanza di chiusura delle scuole per far fronte all'emergenza meteo. La neve capitale però, non ha portato solo stupore ma anche una serie di disagi attesi. Come spiega Il Tirreno, sono tanti gli alberi caduti e gli automobilisti in panne in vari punti della città e che hanno necessitato dell'intervento dei vigili del fuoco. Dall'alba, in azione anche i mezzi spargisale sulla Diramazione Roma Sud. Al momento risulta rallentata anche la circolazione ferroviaria nel nodo di Roma, dove si registra in determinati tratti il blocco totale. Con una nota, il gruppo Fs Italiane ha fatto sapere che i rallentamenti riguardano tutte le linee del Lazio che portano alla Capitale, sulla Siena-Grosseto e sulla Verona-Modena. In vista delle prossime ore, come riporta l'agenzia di stampa Ansa, il capo del Dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli ha convocato il Comitato operativo nella sede del dipartimento della città capitolina, al fine di fare il punto della situazione sull'emergenza Buran. L'assessore all'Ambiente di Roma Pinuccia Montanari, intanto, via Facebook ha invitato i cittadini romani a "limitare i propri spostamenti allo stretto necessario".

MALTEMPO, GELO ANCHE A MILANO, TORINO E BARI

Non solo Roma: a finire nella morsa del gelo a causa dell'arrivo impetuoso di Buran è stata anche Milano dove questa mattina la colonnina di mercurio segnava -3 gradi dopo i -6 della notte anche se la situazione non appare al momento di massima criticità. Termometro in picchiata e neve anche a Torino dopo la nevicata di ieri pomeriggio che però non ha portato alla chiusura delle scuole per oggi. Non va meglio a Bologna, dove nella notte il termometro è andato di qualche grado sotto lo zero anche se la giornata è iniziata all'insegna del sole e del freddo. Qualche problema legato al ghiaccio anche in Toscana dove a Firenze ed in altre città della Regione il risveglio è stato all'insegna del sole. I primi fiocchi di neve invece hanno raggiunto la Puglia, posandosi in particolare sul Gargano e Subappennino dauno. Franco Intini dal quartier generale della protezione civile regionale, come riporta Repubblica.it ha spiegato: "Sta nevicando nel Foggiano e si attendono fenomeni più intensi su Gargano e rilievi interni". La situazione resta costantemente monitorata anche a Bari dove è vietata la circolazione di mezzi pesanti fino alle ore 24:00 di martedì 27 febbraio. E proprio in seguito all'arrivo di Buran, il Comune ha rafforzato il piano di emergenza freddo varato lo scorso dicembre con l'aggiunta di posti letto nei dormitori destinati ai senzatetto.

© Riproduzione Riservata.