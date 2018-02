MillionDAY/ Estrazione di oggi: i numeri vincenti per l'assalto al milione! (26 febbraio 2018)

MillionDAY: estrazione di oggi, 26 febbraio 2018, alle 19. I numeri vincenti per l'assalto al milione!

26 febbraio 2018 Silvana Palazzo

MillionDAY, estrazione di oggi

Torna anche oggi MillionDAY, il nuovo gioco di Lottomatica che ha già fatto breccia nel cuore degli italiani. L'estrazione dei numeri vincenti è in programma alle 19, come ogni giorno, perché questo è un appuntamento con la fortuna che si rinnova quotidianamente. Quale sarà la combinazione vincente di oggi? Bisognerà attendere ancora qualche ora per scoprirla, del resto in queste ore è ancora possibile effettuare la propria giocata. Se il maltempo ha creato disagi anche nella vostra città, potete ripiegare sul sito di MillionDAY o effettuare la vostra giocata attraverso l'app del gioco. Insomma, non c'è ondata gelida siberiana che possa fermare gli appassionati di MillionDAY, anche perché con una bella vincita potrete pensare di scappare al caldo per qualche giorno... Indovinando i cinque numeri vincenti, infatti, si ottiene l'ambitissimo premio di un milione di euro, una somma che è in grado di cambiarvi proprio la vita.

MILLIONDAY, OGGI NUOVA ESTRAZIONE

Con un euro si può vincere un milione: Lottomatica con MillionDAY ha lanciato un altro gioco molto semplice. Bisogna scegliere 5 numeri su 55 al costo, appunto, di un solo euro. Poi non bisogna fare altro che attendere l'estrazione (ce n'è una alle 19 tutti i giorni) per segnare i numeri vincenti e verificare se la propria giocata è tra quelle vincenti. Ecco comunque qualche informazione utile in caso di vincita... Stando all'ultima normativa relativa alla tassazione sui giochi di fortuna, la ritenuta sulle vincite è attualmente dell'8%. Per riscuotere la vincita dovete avere il biglietto originale, integro e completo di tutti i dati. Ricordate, inoltre, che la richiesta di pagamento del premio va presentata entro il termine di 60 giorni. Forse credete sia assurdo lasciar passare tanto tempo, ma i casi di “smemorati” non mancano... Conservate allora con cura la schedina e... buona fortuna!

I NUMERI VINCENTI DI MILLIONDAY DEL 26 FEBBRAIO

