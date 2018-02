TERREMOTO OGGI/ INGV ultime scosse: Marche, sisma M 2.2 a Bolognola (26 febbraio 2018, ore 11:25)

Terremoto oggi: 26 febbraio 2018. Dati Ingv, ultime notizie e scosse: Marche, sisma di magnitudo 2.2 sulla scala Richter a Bolognola. Aggiornamenti sull'attività sismica.

26 febbraio 2018 Emanuela Longo

Terremoto oggi (Foto: da Pixabay)

Dopo la giornata di ieri, domenica 25 febbraio, caratterizzata da un forte terremoto in Friuli di magnitudo 3.8 sulla scala Richter a pochi chilometri da Udine, e dopo il lungo sciame sismico registrato fino a sera, oggi la situazione sembra essere migliorata. Nuove scosse di terremoto sono state però avvertite nel resto d'Italia, come l'ultima delle 9:04 registrata dalla sala sismica INGV di Roma a 3 km a Sud di Bolognola, in provincia di Macerata. Il terremoto ha avuto magnitudo pari a 2.2 della scala Richter e le seguenti coordinate geografiche: 42.96 di latitudine e 13.22 di longitudine, con ipocentro calcolato dal centro nazionale INGV a circa 9 km sotto il livello del terreno. Il terremoto è stato localizzato a 42 km a Est di Foligno e a 52 km a Nord Ovest di Teramo, mentre i comuni prossimi all'epicentro, tutti rientranti nella cosiddetta zona rossa sono stati i seguenti: Bolognola (MC), Ussita (MC), Acquacanina (MC), Castelsantangelo sul Nera (MC), Fiastra (MC), Montefortino (FM) e Sarnano (MC). Appena fuori troviamo anche i Comuni di Amandola (FM), Montemonaco (AP), Visso (MC), Fiordimonte (MC), Gualdo (MC), Comunanza (AP), Pievebovigliana (MC), Montegallo (AP), Cessapalombo (MC), Pieve Torina (MC), Preci (PG), San Ginesio (MC), Monte Cavallo (MC), Smerillo (FM), Camporotondo di Fiastrone (MC), Monte San Martino (MC), Penna San Giovanni (MC), Caldarola (MC), Montefalcone Appennino (FM) e Muccia (MC).

SISMA M 2.3 ALLE ISOLE EOLIE (MESSINA)

Nella notte, un terremoto di magnitudo 2.2 è stato registrato a Piancastagnaio in provincia di Siena. Il sisma si è verificato alle 3:32 nelle seguenti coordinate geografiche: 42.85 di latitudine e 11.69 di longitudine, ad una profondità individuata dalla Sala Sismica INGV di Roma pari a 7 km. Il sisma è stato localizzato a 48 km a Est di Grosseto e a 59 km a Nord Ovest di Viterbo, coinvolgendo i seguenti comuni prossimi all'epicentro: Abbadia San Salvatore (SI), Radicofani (SI), Castell'Azzara (GR) e Santa Fiora (GR) tutti nella zona rossa, mentre appena fuori troviamo Arcidosso (GR), Castel del Piano (GR), Seggiano (GR), San Casciano dei Bagni (SI), Proceno (VT), Roccalbegna (GR), Semproniano (GR), Castiglione d'Orcia (SI), Acquapendente (VT) e Sorano (GR). Infine, alle ore 6:04 di questa mattina, si è registrato un nuovo terremoto alle Isola Eolie (Messina)di magnitudo 2.3 a 33 km di profondità e nelle seguenti coordinate geografiche: 38.63 di latitudine e 14.3 di longitudine, a 93 km a Nord Est di Bagheria e a 100 km da Palermo.

© Riproduzione Riservata.