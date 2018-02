Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: svolta nella scomparsa dei tre italiani in Messico (26 febbraio 2018)

26 febbraio 2018 Matteo Fantozzi

SVOLTA NELLA SCOMPARSA DEI TRE ITALIANI IN MESSICO

Arrestati quattro poliziotti, tra cui una donna, messicani, in relazione all’indagine sulla sparizione di tre nostri connazionali in Messico. I poliziotti sono accusati di aver consegnato i tre tutti di origine napoletana e imparentati tra loro a una banda di malfattori, in cambio del pagamento di un’ingente somma di denaro. I tre italiani erano scomparsi il 31 gennaio scorso, nell’ultimo contatto telefonico con i familiari avevano affermato di essere stati fermati dalla polizia e che stavano seguendo i poliziotti al locale commissariato, un commissariato alla quale non sarebbero mai però giunti. Le autorità messicane hanno sottolineato di continuare a seguire la vicenda, una vicenda "attenzionata" anche dalle nostre autorità consolari.

SPOSTAMENTI A RISCHIO SU TUTTA LA RETE AUTOSTRADALE

Una domenica a rischio sul fronte degli spostamenti automobilistici quella appena passata, con autostrade per l’Italia che ha messo in campo tutte le sue forze per contrastare il freddo polare che si è abbattuto su tutta Italia. Oltre duemila gli spazzaneve impiegati senza soluzione di continuità, dagli oltre quattromila operai precettati dalla dirigenza della rete viaria più grande del paese. Le previsioni non conducono a nulla di buono, con molte regioni anche del centro Italia che hanno deciso di chiudere le scuole per i giorni di Lunedì e Martedì. Un leggero miglioramento è previsto per il fine della settimana entrante, da giovedì l’aria fredda dovrebbe infatti abbandonare la penisola, sostituita da correnti più miti provenienti dall’Africa.

IL PRESIDENTE DEL POTENZA CALCIO INTENZIONATO AD ANDARE AVANTI

Non ha nessuna intenzione di abbandonare le liste pentastellate Salvatore Caiata, il candidato chiamato direttamente in lista da Di Maio, che si è scoperto avere un procedimento penale fin dal 2016 per riciclaggio. Il vulcanico presidente del Potenza calcio intervistato oggi dai giornalisti ha affermato che non vuole effettuare nessun passo indietro, e che correrà nelle prossime elezioni con il simbolo grillino, qualora eletto rimarrà inoltre nel gruppo pentastellato e sosterrà in parlamento il movimento. La situazione diventa, cosi facendo, sempre più imbarazzante per lo stesso leader grillino, chiamato sotto accusa dalla base non solamente per aver chiamato direttamente un indagato, ma anche perché non riesce a imporre la sua volontà tendente all’espulsione. Colpito da espulsione anche l'altro candidato ultimamente assunto agli onori della cronaca per essere stato condannato a sei mesi, pena sospesa e infine prescritta, per contraffazione di cd.

LA PARTITA DELLA JUVENTUS RINVIATA PER NEVE

Maltempo che mette in difficoltà anche il campionato di calcio, con la partita più attesa quella tra Juve e Atalanta rinviata per neve. Troppo infatti il pericolo di eventuali infortuni per i giocatori stante la grande quantità di neve caduta sul campo bergamasco. Stante il rinvio possibilità per il Napoli di allungare in classifica, i partenopei giocheranno stasera in casa del Cagliari. Nelle altre partite spicca la vittoria della Lazio contro il Sassuolo, vittoria anche della Fiorentina sul Chievo Verona, di Biraghi il goal vittoria. Clamorosa la vittoria a Roma del Milan con un 2-0 che rende la vita difficile a Eusebio Di Francesco e compagni.

