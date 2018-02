CONCORSO INPS 2018/ Roma, 22mila per 365 posti: oggi la prima prova in Nuova Fiera, punteggi e domande

27 febbraio 2018 Niccolò Magnani

Concorso Inps 2018 (LaPresse)

È scattata oggi alle ore 8.30 la prima prova scritta del Concorso Inps 2018che mette in palio 365 posti con contratto a tempo indeterminato di analista per processo-consulente professionale. Nonostante il gelo e il caos trasporti a Roma, la prima prova del maxi concorso Inps - il primo di quelli banditi dall’istituto nazionale di previdenza che dovrebbe fornire nel complesso l’assunzione a 1100 giovani laureati - non è stata annullata. In Nuova Fiera di Roma questa mattina c’erano 22mila persone, in pratica uno ogni sessanta ha la possibilità di passare il test e ottenere il tanto agognato “posto fisso”. La prova durerà dalle ore 8.30 con tutti i candidati con cognome da Abagnale Angela fino a D’Alise Bruna; dalle 14.30 di questo pomeriggio invece, convocati tutti i candidati da Dalla Costa Marta fino a Lama Immacolata. Ricordiamo che domani ci sarà già la seconda giornata con l’esaurimento di tutti gli altri candidati iscritti: dalle 8.30 saranno chiamati i candidati da Lamacchia Domenico a Poddesu Stefania; dalle 14.30 da Poddie Maura e Zurru Silvia. I candidati convocati in questi due giorni devono portare in Fiera un documento di riconoscimento valido utilizzato per la presentazione della domanda; la copia firmata della domanda di partecipazione al concorso protocollata – stampa domanda di partecipazione; una penna blu o nera.

DIVIETI E REGOLE

La prima prova consiste come stabilito dal bando di concorso pubblico in Gazzetta Ufficiale, in uno scritto con 60 quesiti a risposta multipla di carattere psicoattitudinale, logica, inglese, informatica e cultura generale. La durata è assai serrata visto che le 60 domande dovranno essere svolte in 60 minuti: al termine dei 4 turni di prova scritta, gli elaborati saranno corretti alla presenza di alcuni concorrenti volontari/estratti a sorte e in diretta streaming. Il punteggio è molto chiaro: prova valutata n trentesimi. Per superarla i candidati devono ottenere un punteggio pari o superiore a 21/30. Il punteggio sarà tempestivamente pubblicato sul sito internet dell’INPS, nella sezione “Avvisi, bandi e fatturazione” sotto sezione ”Concorsi”. Per quanto riguarda il regolamento rigidissimo (specie dopo le ultime chiamate a concorso con scandali relativi), non è consentita assolutamente l’entrata in Fiera agli eventuali accompagnatori dei candidati ad esclusione di coloro con disabilità documentata, delle donne in stato di gravidanza e di quelle con allattamento. «Non sarà comunque consentito l'accesso alla sala delle prove al bambino e all'eventuale accompagnatore ma sarà allestito uno spazio nursery per l'attesa della mamma. Divieto assoluto, pena l'esclusione dal concorso, per smartphone, tablet, smartwatch, telefoni e calcolatrici ma anche per la semplice carta», riporta Rai News. Da ultimo, l’avviso della seconda prova scritta sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale il prossimo 2 marzo 2018.

