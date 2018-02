INCIDENTE STRADALE/ Vibo Valentia, perde controllo dell'auto e sfonda vetrina negozio d'abbigliamento

Incidente stradale, oggi 27 febbraio 2018: attimi di panico a Vibo Valentia dove una macchina ha sfondato la vetrina di un negozio di abbigliamento in pieno centro.

Incidente stradale (foto da Pixabay)

Poteva avere conseguenze ben più gravi l'incidente stradale verificatosi a Vibo Valentia nella serata di ieri, quando un'auto ha sfondato la vetrina di un negozio di abbigliamento in pieno centro, finendo direttamente dentro al negozio. Provate ad immaginare lo sgomento dei commessi e dei clienti all'interno del locale, che all'improvviso si sono visti piombare addosso una vettura a velocità folle. Come riportato da Il Quotidiano del Sud, è quasi un miracolo che nonostante tutto non ci siano feriti gravi. Sul luogo dell'incidente sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco e la sezione Volanti della Polizia nonché gli agenti della Municipale. L'incidente stradale ha interessato il negozio BluKids sulla trafficata via Santa Maria Dell'Imperio, in pieno centro cittadino. La vettura che ha sfondato la vetrina era una Fiat Bravo.

PALERMO, AUTO SI RIBALTA

Tanta paura anche a Palermo per l'incidente stradale avvenuto nella giornata di ieri all'altezza del civico 725 in via Messina Marine. Sfortunato protagonista è stato un uomo al volante di una Fiata Punto che, per ragioni ancora in fase d'accertamento, intorno alle 15 di ieri ha finito per ribaltarsi con la propria vettura. Fortunatamente per lui si è trattato soltanto di un brutto spavento, senza alcuna conseguenza fisica. Sul luogo dell'incidente stradale si sono prontamente recati gli agenti del reparto Infortunistica della Polizia Municipale, che hanno effettuato i rilievi per stabilire la dinamica dell'accaduto. Sempre a Palermo, in via Giafar, una donna ha perso il controllo della sua automobile, una Smart, finendo contro il guardrail. Per lei si è reso necessario il trasporto col 118 all'ospedale Buccheri La Ferla.

