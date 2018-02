LOTTO/ Estrazioni di oggi, 10eLotto, Superenalotto 27 febbraio 2018: i numeri vincenti! Video

Estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 27 febbraio: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.25/2018: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

27 febbraio 2018 - agg. 27 febbraio 2018, 19.21 Morgan K. Barraco

Estrazioni del Lotto e Superenalotto

Grande attesa per l'estrazione del Lotto, 10eLotto e Superenalotto di oggi, martedì 27 febbraio 2018. Gli amanti del gioco conoscono di sicuro la legge dei grandi numeri, motivo per cui danno di volta in volta daranno un'occhiata alla tabella coi numeri ritardatari. Il senso è questo: se un numero non esce per molti concorsi, prima o poi dovrà essere estratto e la prossima potrebbe essere la volta buona. Ma quali sono i numeri ritardatari che più si stanno facendo attendere? La leadership spetta al 65, assente sulla ruota di Torino da 114 estrazioni. Seconda posizione per la ruota di Cagliari, dove la carica delle 101 estrazioni è arrivata per il numero 85. Completa il podio negativo il numero 36, assente sulla ruota di Palermo da 96 estrazioni. Uno di questi 3 numeri interromperà il digiuno o continuerà il suo periodo di latitanza? (Agg. di Dario D'Angelo)

CRESCE L'ATTESA PER LA PROSSIMA ESTRAZIONE

Il nuovo concorso del Superenalotto, Lotto e 10eLotto sta per accogliere tutti i giocatori in gara, sia vincitori che meno fortunati. I premi sono a disposizione di tutti, ma come ben sappiamo solo una parte riuscirà a tagliare il nastro d'arrivo. Per fortuna sono sempre di più gli appassionati che ogni giorno riescono a centrare le quote in palio: vincere è facile! Lo dimostra la statistica dell'ultima estrazione, dove troviamo al primo posto il 10eLotto ed i suoi premi. Il podio è stato conquistato da Ascoli Piceno, dove un fortunello ha centrato 9 numeri vincenti con opzione Oro e modalità frequente, per un bottino del valore di 100 mila euro. Secondo posto invece per i 30 mila euro realizzati da un giocatore di Napoli, grazie ad un 8 vincente con opzione oro. Sul terzo gradino troviamo invece un vincitore della provincia di Bolzano, di Valle di Casies, che è riuscito ad indovinare un 4 con opzione Oro con un premio da 16 mila euro. Anche i bottini del Lotto non scherzano: il primo vincitore è di Sonnino, in provincia di Latina, ed ha conquistato 62.500 euro grazie a quaterna, quattro terni e sei ambi su Milano. La provincia di Sondrio, con Trevisio, si è posizionata invece al secondo posto grazie ad una giocata vincente su Milano del valore di più di 50 mila euro. Infine abbiamo Catania, dove è stato realizzato un terno da 42.250 euro grazie ad una giocata sulla Nazionale.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Siamo quasi arrivati al momento più atteso da tutti i giocatori del Lotto: la nuova estrazione. Tanti appassionati verranno incoronati vincitori proprio questa sera, mentre i premi in palio continuano a lievitare i propri bottini. Alcuni giocatori si trovano in difficoltà anche per questo, a causa della paura di sbagliare i numeri da giocare e perdere l'occasione di centrare una vincita. La nostra Rubrica e la smorfia napoletana non promettono di certo miracoli, ma una cosa è certa: possiamo darvi una combinazione tutta da giocare. Partiamo come sempre dalla news di oggi, che ci parla di un acquisto particolare fatto da un cittadino cinese. Un uomo ha infatti creato scalpore in una rinomata concessionaria per via della modalità scelta per comprare la sua nuova auto. Il mezzo aveva un valore di quasi 10 mila euro e l'acquirente ha scelto di pagare tutto in monetine, contando il tutto di fronte agli occhi sgranati dei dipendenti. Vediamo cosa ci dice la smorfia: abbiamo la moneta, 28, l'acquisto, 18, l'automobile, 46, il pignolo, 75, e la vendita, 86. Come Numero Oro scegliamo invece il marchio, 66.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Un Jackpot sempre più generoso per un SuperEnalotto più ricco: i vincitori sono già ai blocchi di partenza, pronti a scattare verso la meta finale. Il montepremi del resto sventola un bottino da 105,5 milioni di euro, mentre attende il possibile vincitore al traguardo finale. Intanto, i giocatori possono realizzare anche le vincite minori, che non vanno mai sottovalutate. Nell'ultimo concorso infatti due fortunelli sono riusciti a superare la soglia di 117 mila euro grazie al 5, mentre altri due vincitori hanno sfiorato la meta di 43 mila euro in premio grazie al 4+. Crolla di pochi punti il premio del 3+ rispetto all'appuntamento precedente, con un valore di 2.951 euro e realizzato da 128 giocatori. A breve distanza troviamo 576 vincitori che con il 4 hanno guadagnato 429,88 euro a testa, mentre 24.701 appassionati hanno centrato il 3 da 29,51 euro. Il premio del 2 è rimasto invariato rispetto al concorso precedente: il bottino è stato di 5,55 euro ed i vincitori 403.121. Cinque euro, cifra tonda, invece per lo 0+ ed i suoi 25.494 giocatori più fortunati, mentre i 10 euro dell'1+ sono stati destinati a 12.648 vincitori. Infine, 2.106 tagliandi vincenti hanno registrato il premio da 100 euro abbinato alla storica quota del 2+.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

Scorre veloce il tempo in compagnia del SuperEnalotto e del Jackpot. Chi sarà il vincitore di oggi? Il nuovo concorso permetterà di certo a tanti appassionati di raggiungere le prime posizioni sul podio, ma il montepremi potrebbe negarsi ancora una volta. La sestina vincente verrà estratta? La domanda è una delle più quotate fra gli appassionati della Sisal e la risposta la otterremo solo questa sera. In attesa possiamo però ingannare il tempo dando uno sguardo a progetti e idee per investire il nostro bottino, ovviamente nel caso in cui dovessimo vincere. La nostra Rubrica vi propone oggi Discover Wonders, un dispositivo di apprendimento per bambini: un vero e proprio libro parlante che grazie ad una 'magica' penna permetterà al vostro piccolo di poter imparare curiosità e tanto altro. Il libro incoraggia l'apprendimento del bambini, utilizzando un metodo semplice e tecnologico allo stesso tempo, senza perdere di vista l'utilità dell'informazione presente nel testo. L'asta chiuderà i battenti solo fra 23 giorni e manca ancora metà della cifra prevista per il goal prima che il progetto venga lanciato sul mercato. I numeri vincenti invece saranno disponibile molto prima: il concorso sta per iniziare...

