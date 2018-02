M5s, i ministri di Di Maio al Governo/ Ultime notizie, Gentiloni "surreale", il grillino "C'è Fioramonti"

M5s, i ministri di Di Maio al Governo. Ultime notizie, Gentiloni "surreale", il grillino "C'è Fioramonti", giovedì la comunicazione della lista al completo

27 febbraio 2018 Fabio Belli

Di Maio (foto LaPresse)

La scelta del Movimento 5 Stelle di comunicare una lista di Ministri prima ancora dello svolgimento delle elezioni sta facendo discutere. Si tratta di un vero e proprio “Governo Ombra” che il candidato premier Luigi Di Maio indicherà agli elettori e al Presidente della Repubblica nel caso in cui il Movimento venisse incaricato della formazione dell’esecutivo. L’annuncio arriverà giovedì prossimo e Di Maio ha già anticipato che i nomi dei Ministri saranno 18. Ma le reazioni come detto sono state controverse, a partire da quella del premier in carica Gentiloni, che in un intervento presso il cinema Adriano di Roma, a non molte ore dalla fine della campagna elettorale, ha definito “Surreale” la scelta dei grillini di comunicare già una lista di Ministri, senza una reale prospettiva di poter davvero comporre un Governo, considerando la proverbiale refrattarietà del Movimento alle alleanze e ai pochi spiragli che la legge elettorale lascia ai singoli partiti per il raggiungimento di una maggioranza assoluta.

"FIORAMONTI ECCELLENZA ITALIANA"

“La posta in gioco di queste elezioni di domenica è paragonabile a una scelta di campo, dirimente: a guardare la campagna elettorale non sembra. Siamo in questo festival surreale di proposte miracolose. Per la prima volta c'è un governo ombra che si presenta prima delle elezioni. Di solito perdi le elezioni e presenti un governo ombra, qui invece lo fanno prima delle elezioni.” Queste le parole di Gentiloni, che non sembrano però essere il preludio ad un passo indietro in questo senso da parte del Movimento. Anzi, in un’intervista al Corriere della Sera di Maio ha già annunciato a chi ha intenzione di affidare il dicastero dell’Economia. “Allo Sviluppo economico una eccellenza italiana di grande competenza come il professore di Economia politica all'Università sudafricana di Pretoria Lorenzo Fioramonti.”

© Riproduzione Riservata.