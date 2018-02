MOTORI DIESEL VIETATI IN EUROPA? Raggi imita la Germania:"Stop a Roma dal 2024"

Motori diesel vietati in Europa: l'annuncio di Virginia Raggi, "divieto di circolazione a Roma dal 2024". Ma può farlo veramente? L'esempio della Germania...

L'annuncio di Virginia Raggi è destinato a far discutere. In nome di un cambiamento climatico da contrastare, la sindaca del M5s ha dichiarato la volontà di porre in atto una stretta nei confronti dei motori diesel. Una decisione, quella della prima cittadina di Roma, che secondo i piani dovrà diventare esecutiva a partire dal 2024. Non si tratta di una politica unilaterale: in questo periodo sta prendendo sempre più piede, soprattutto in Europa, il sentimento anti-motori a gasolio. Sia per le loro emissioni di particolato superiori, sia in relazione agli svariati casi di truffa, uno su tutti la vicenda Volkswagen. Da qui le parole di Virginia Raggi, che poche ora fa ha scritto su Facebook:"I cambiamenti climatici stanno modificando le nostre abitudini di vita. Le nostre città rischiano di trovarsi di fronte a sfide inattese. Assistiamo sempre più spesso a fenomeni estremi: siccità per lunghi periodi, come sta avvenendo nel Lazio; precipitazioni che in un giorno possono riversare sul terreno la pioggia di un mese intero; o anche nevicate inusuali a bassa quota come quelle che in questi giorni stanno investendo l'Italia. Per questo dobbiamo agire velocemente. Insieme alle altre grandi capitali mondiali, Roma ha deciso di impegnarsi in prima linea e a Città del Messico, durante il Convegno C40, ho annunciato che, a partire dal 2024, nel centro della città di Roma sarà vietato l'uso di automobili diesel. Se vogliamo intervenire seriamente dobbiamo avere il coraggio di adottare misure forti. Bisogna agire sulle cause e non soltanto sugli effetti".

L'ESEMPIO TEDESCO

Ma la domanda che in molti si pongono dopo l'annuncio di Virginia Raggi sui veicoli diesel è la seguente: davvero la sindaca di Roma può vietare ad un cittadino con una macchina a gasolio di scorrazzare per le strade della Capitale? Stando a quanto accaduto in Germania parrebbe di sì. Come riportato da Il Fatto Quotidiano, il Tribunale amministrativo federale di Lipsia ha stabilito che un tipo di divieto di circolazione giustificato da motivi di tutela della qualità dell’aria è legale. I tribunali esecutivi regionali del Baden-Wuerttemberg e del Nordreno-Westfalia avevano impugnato la decisione, affermando che fosse necessaria una nuova base normativa a livello federale, ma la corte - come riportato da L'Huffington Post - ha respinto proprio oggi il ricorso. Nella sentenza, però, si chiede alle città di Duesseldorf e Stoccarda di "verificare la proporzionalità dei provvedimenti". Tra le disposizioni, ad esempio, si chiede a Stoccarda di non vietare la circolazione dei diesel prima del 1 settembre 2018. Insomma: divieto sì, ma con preavviso.

