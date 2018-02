Neve a Napoli, voli cancellati a Capodichino/ Maltempo ultime notizie, Buran blocca treni e mezzi pubblici

Neve a Napoli, maltempo blocca aerei e treni: voli cancelati a Capodichino, ultime notizie sui trasporti nel caos come a Roma. Fermi mezzi pubblici, chiusa la metropolitana

27 febbraio 2018 Niccolò Magnani

Neve a Napoli, trasporti in tilt (foto da Twitter)

Dopo Roma ora tocca a Napoli: mentre la Capitale ancora presenta problemi sulla rete ferroviaria e sui mezzi pubblici per la presenza della neve e del ghiaccio della tormenta “Buran”, la città partenopea non è da meno con il caos dei trasporti soprattutto su aerei e treni, ma purtroppo non solo. La bufera di neve giunta su Napoli nelle ultime ore ha in prima battuta fermato la metà dei voli in partenza e in arrivo a Capodichino: cancellazioni, ritardi e disagi estremi per i passeggeri che da e per Napoli avevano deciso di muoversi in aereo. Scuole chiuse, traffico bloccato all'aeroporto di Capodichino appunto ma anche circolazione fortemente rallentata per il nodo ferroviario, con i servizi ridotti dell'Alta Velocità tra Napoli e Roma, e caos su diverse arterie stradali di accesso alla città: il comune di Napoli precisa che le previsioni meteo fino a ieri sera davano una condizione diversa che però è cambiata repentinamente. Per questo la decisione di chiudere in extremis ogni struttura scolastica e fermare almeno in centro il passaggio dei mezzi pubblici Anm: «Siamo sicuri che questo adeguamento alle nuove e inaspettate condizioni sia un atto di responsabilità su cui non c'è da polemizzare. La decisione di chiudere le scuole non era stata presa ieri seguendo le indicazioni che venivano dalle previsioni meteo e dal tavolo prefettizio di ieri», spiega l'assessore comunale alla Scuola, Annamaria Palmieri.

BLOCCATI I MEZZI PUBBLICI

«Visto che in contrasto con le indicazioni fornite ieri dal bollettino della protezione civile e seguite finora, una copiosa nevicata imbianca la città rendendo difficoltosa la circolazione, per la tutela della comunità scolastica tutta, si dispone chiusura delle scuole di ogni ordine e grado compresi i nidi», lo rende noto l'assessorato alla scuola del Comune di Napoli. La situazione è caotica per dir poco, con pendolari bloccati e trasporti praticamente impossibile lungo tutto la città del Vesuvio. A causa delle condizioni meteo improvvisamente peggiorate - contrariamente alle previsioni diramate ieri pomeriggio in sede di Comitato Operativo Viabilità in Prefettura - l'Amministrazione comunale avvisa la cittadinanza a limitare gli spostamenti solo se strettamente necessari, spiegava l'assessorato alla protezione civile del Comune di Napoli. Per quanto riguarda i mezzi pubblici di Anm, la decisione di bloccarli completamente per ragioni di sicurezza non è assolutamente piaciuta alla cittadinanza che in queste ore sta cercando di recarsi al lavoro praticamente a piedi o in macchina, con il prevedibile carico di traffico che sta paralizzando mezza città. «Anche la linea metropolitana 1 ha sospeso le corse dalle ore 8.10 circa per il blocco degli scambi procurato da neve e ghiaccio sulla tratta esterna»: al momento resta regolare il servizio dei quattro impianti di Funicolari, «Appena le condizioni lo consentiranno, riprenderà il regolare servizio», spiega una nota di Anm.

