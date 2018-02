Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 27 febbraio 2018: Ariete e Cancro, momento di forza ed energia

Paolo Fox, oroscopo oggi 27 febbraio 2018. Previsioni segno per segno: momento positivo per l'Ariete, Cancro addirittura sulla cresta dell'onda, pieno di energia

27 febbraio 2018 Fabio Belli

Paolo Fox (foto LaPresse)

OROSCOPO PAOLO FOX 27 FEBBRAIO A LATTEMIELE

Le previsioni dell'Oroscopo di Paolo Fox per la giornata di martedì 27 febbraio 2017. Per l’Ariete la luna ritorna favorevole, quindi tra le giornate di martedì e mercoledì ci saranno delle situazioni interessanti. Marzo appare un mese positivo grazie all'arrivo di nuove possibilità. Queste però non sono così importanti da modificare la situazione in cui vi trovate. Dovete mantenere ancora un po’ di tranquillità e pazienza per momenti migliori. I prossimi giorni dal punto di vista fisico vi permettono di recuperare energia. Cancro: vi sentite molto forti e pieni di energia. Nelle prossime settimane è probabile che vi sia una situazione che vi permetterà di vincere una sfida. Attenzione a Saturno che comunque è opposto. Per i Gemelli giornata di domani sicuramente migliore rispetto a quella di ieri. Per il Toro è una giornata abbastanza interessante quella di domani. Attenzione che mercoledì vi è un calo, anche se poi giovedì ci sarà un bel recupero. Per coloro che hanno malesseri stagionali state attenti.

AMORE AL TOP PER...

Per i nati sotto il segno dell'Acquario, attenzione a non esagerare. Martedì e mercoledì appaiono giornate incerte. Molti di voi sono intolleranti in amore dato che vi sentite leggermente più stanchi e questo si riporta alcune volte nella relazione con il partner. Per il Cancro in amore da evitare situazioni poco chiare e malintesi. Attenzione quindi ai rapporti in crisi. Per il Sagittario vi sono state delle preoccupazione che in questi giorni andranno colmate. I Pesci in questi giorni vogliono trovare un attimo di serenità. Non solo appaiono più facili le relazioni con altre persone, ma entro il dieci di marzo alcuni di voi avranno delle notizie positive. Alcuni Gemelli sono su un sentiero di guerra per quanto riguarda l'ambito amoroso. Non esagerate e attendete la prima settimana di marzo che sarà sicuramente più positiva. Se vi sono ancora realtà del passato che ritornano a tormentarvi, affrontatele con coraggio ed energia.

LAVORO AL TOP PER...

I Pesci che hanno lavorato a un progetto da tempo si dovranno dare da fare per riuscire a realizzarlo. Per quanto riguarda i progetti di lavoro per la Bilancia, vivrete delle piccole ansie, soprattutto se fate parte di un azienda in crisi nel mese di marzo vi saranno dei cambiamenti. Per il Sagittario è una settimana di osservazione. Non vi è nessun impedimento all'inizio di nuovi progetti o alla possibilità di intraprendere nuove esperienze. Per il Toro in questi giorni vi è una piccola e grande rivoluzione dal punto di vista lavorativo che inizia a marzo e si concluderà nel mese di maggio. Il Capricorno invece in questo periodo deve accettare delle situazioni di lavoro che non preferite. Accettate e abbiate pazienza.

© Riproduzione Riservata.