SCUOLE CHIUSE PER MALTEMPO, COMUNE DI ROMA 27 FEBBRAIO/ Neve e ghiaccio, rischio stop di 9 giorni

Scuole chiuse per maltempo, comune di Roma 27 febbraio: l'ordinanza del Campidoglio conferma lo stop alle lezioni anche per oggi. Ma il rischio è che la pausa possa prolungarsi...

Strade ghiacciate, immagini di repertorio (foto da Pixabay)

Scuole e asili nido chiusi a Roma anche oggi, martedì 27 febbraio 2018, dopo la neve caduta sulla Capitale nella giornata di ieri. Più che il pericolo di nuove precipitazioni nevose, a far propendere il Campidoglio per un provvedimento di tipo prudente sono state le previsioni del tempo, che parlano di un drastico abbassamento delle temperature per la giornata odierna. Il rischio maggiore, insomma, è che si formi del ghiaccio sulle strade: meglio allora impedire l'afflusso di genitori e studenti diretti a scuola per evitare incidenti e danni maggiori. La decisione è stata presa già nella serata di ieri. Questo quanto annunciato in un'ordinanza emessa dal Comune di Roma:"Il provvedimento - spiegano dal Campidoglio - si è reso necessario dopo i bollettini diffusi oggi dalla Protezione civile regionale: previste gelate molto intense e un forte abbassamento della temperatura che proseguiranno anche nella giornata di domani". Nel frattempo la sindaca Virginia Raggi ha anticipato il suo rientro da Città del Messico dopo aver preso parte al C40.

RISCHIO STOP 9 GIORNI

Il problema delle scuole chiuse a Roma, rischia però di prolungarsi ben oltre i due giorni di sospensione delle lezioni fin qui verificatisi. Tutta colpa di Burian e dell'ondata di maltempo abbattutasi sulla Capitale, ma anche della politica. E non c'entrano le critiche piovute sull'amministrazione grillina in queste ultime ore: no, il discorso riguarda il prossimo 4 marzo, giorno delle elezioni politiche 2018. L'ipotesi è che le scuole che ospiteranno i seggi elettorali possano restare chiuse in tutto per 9 giorni, tra quelli di pausa dettati da neve e gelo, e quelli necessari all'allestimento dei seggi. Ecco perché in queste ore sono tanti gli studenti romani - e non - ad augurarsi che dal cielo arrivi una mano: l'ipotesi di un megaponte di 9 giorni, ad oggi, non è assolutamente fantascienza ma, come riporta Il Corriere della Sera, è quanto mai concreta.

