TERREMOTO OGGI/ INGV ultime scosse: sisma M 2.1 in provincia di Macerata (ore 9:40, 27 febbraio 2018)

Terremoto oggi, 27 febbraio 2018: una scossa di magnitudo 2.1 sulla scala Richter si è verificata a Castelsantangelo sul Nera, in provincia di Macerata (dati INGV in tempo reale)

Terremoto oggi, ultime notizie (foto da Pixabay)

Scossa di terremoto in provincia di Macerata nella notte di oggi, martedì 27 febbraio 2018. Come riferito dalla sala sismica di Roma dell'INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), una scossa di magnitudo 2.1 sulla scala Richter ha interessato il comune di Castelsantangelo sul Nera. Il movimento tellurico, avvenuto alle ore 1:47, ha visto il suo epicentro nel punto di coordinate geografiche corrispondente a latitudine 42.88 e longitudine 13.12, con ipocentro individuato ad una profondità nel sottosuolo di 7 km. Questi i comuni situati nel raggio di 20 km dall'origine del terremoto: Castelsantangelo sul Nera (MC), Visso (MC), Preci (PG), Ussita (MC), Norcia (PG), Sellano (PG), Monte Cavallo (MC), Bolognola (MC), Acquacanina (MC), Fiordimonte (MC), Montemonaco (AP), Fiastra (MC), Cerreto di Spoleto (PG), Montegallo (AP), Pieve Torina (MC), Arquata del Tronto (AP), Montefortino (FM) e Cascia (PG).

MACERATA, SCOSSA M 2.6 NELLA NOTTE

Prima ancora della scossa di M 2.1 verificatasi alle ore 1:47 di oggi in quel di Macerata, poco prima della mezzanotte l'INGV ne aveva registrato un'altra di magnitudo 2.6 sulla scala Richter ad Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. Come riferito dal report dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma, avvenuto alle ore 23:17, ha visto il suo epicentro nel punto di coordinate geografiche corrispondenti a latitudine 42.79 e longitudine 13.2, con ipocentro individuato ad una profondità nel sottosuolo di 10 km. Di seguito l'elenco dei comuni situati nel raggio di 20 km dall'origine del movimento tellurico: Arquata del Tronto (AP), Norcia (PG), Accumoli (RI), Montegallo (AP), Castelsantangelo sul Nera (MC), Montemonaco (AP), Preci (PG), Acquasanta Terme (AP), Cascia (PG), Ussita (MC), Visso (MC), Amatrice (RI) e Cittareale (RI).

