Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto: i numeri vincenti di oggi! (207/2018)

28 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Nel calendario degli appassionati di SiVinceTutto, il concorso speciale del Superenalotto, sono sempre cerchiati di rosso i mercoledì. La ragione è semplice: è il giorno in cui è in programma l'estrazione del gioco. L'appuntamento con la fortuna, dunque, torna stasera. La speranza dei tanti seguaci di questo gioco è che l'estrazione di oggi si riveli “meravigliosa” come quella che è andata in scena il mese scorso, quando sono stati registrati ben sette vincitori per quanto riguarda l'ambitissimo “6”. Non è facile indovinare tutti i numeri vincenti, ancor meno semplice è riuscire a raccogliere più di un vincitore per il “6” in un'unica serata, ma SiVinceTutto Superenalotto è un gioco abituato a sorprendere, motivo per il quale si spera che il gioco si riveli generoso anche nell'estrazione di stasera. Prepariamoci ad una serata eccezionale, che può regalare una nuova pagina importante alla storia di questo gioco.

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO DI OGGI: I NUMERI VINCENTI

La scorsa settimana l'assalto ai numeri vincenti di SiVinceTutto Superenalotto è andato parzialmente a vuoto. Nessuno è riuscito a realizzare il “6”, ma qualcuno ci è andato davvero vicino. Mercoledì scorso tre giocatori per un solo numero non sono diventati ricchi: hanno azzeccato infatti cinque dei sei numeri della combinazione fortunata. In ogni caso hanno comunque raccolto una somma interessante: poco più di quattromila euro, un bottino molto utile per finanziare qualche piccolo progetto o risolvere qualche situazione in sospeso. L'appuntamento con i numeri vincenti di SiVinceTutto Superenalotto torna oggi, quindi c'è grande attesa per conoscere la nuova combinazione fortunata. Prima però ricordiamo quanto accaduto la settimana scorsa. I numeri di SiVinceTutto Superenalotto estratti il 21 febbraio scorso sono stati: 30-44-46-49-57-82. Presto conosceremo i nuovi numeri vincenti. Buona fortuna!

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

