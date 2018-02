Incidente stradale/ Roma, donna investita su via Ostiense: morta sul colpo, traffico nel caos (28 febbraio)

Un incidente stradale è avvenuto a Roma oggi, mercoledì 28 febbraio. Una donna è stata investita e uccisa su via Ostiense: l'incidente è avvenuto al km 20 e la donna, una rumena di 39 anni, è morta sul colpo. Il conducente dell'auto che l'ha investita è stato sottoposto ad accertamenti sanitari. Notevoli disagi su tutta via Ostiense, dove il traffico è risultato rallentato. Sul posto comunque sono arrivate sei pattuglie della polizia. Brutto incidente anche a Lissone, dove ad avere la peggio questa mattina è stato un uomo investito da un mezzo. La vittima dell'incidente è stata soccorsa in gravi condizioni in codice rosso e trasferita in ambulanza all'ospedale San Gerardo di Monza. Altre due ambulanze in codice verde hanno trasferito le altre persone rimaste coinvolte nell'incidente, di cui al momento si sa ancora poco. Stando a quanto riportato da Monzatoday, la dinamica dell'incidente è al momento al vaglio degli agenti della polizia locale di Lissone.

TORINO, INCIDENTE IN TANGENZIALE: GRAVE 27ENNE

Un ragazzo di 27 anni è invece ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Cto a causa di un incidente avvenuto nella serata di ieri. Il giovane era a bordo della sua Fiat Panda sulla tangenziale di Torino quando ha perso il controllo della vettura, che è sbandata e finita contro i guard rail. L'impatto con le protezioni di cemento è stato così violento che le condizioni del 27enne sono sembrate subito critiche quando gli operatori del 118 sono arrivati sul posto. Immediato il trasporto al pronto soccorso dell'ospedale Cto, dove si trova tutt'ora in prognosi riservata. Come riportato da Diariodelweb, non ci sarebbero dubbi sulla dinamica dell'incidente. La Fiat Panda a causa dell'asfalto reso viscido dal gelo delle ultime ore sarebbe slittata. Non ci sono altri veicoli coinvolti. Con l'ambulanza è arrivata anche la polizia stradale, che ha chiuso per un'oretta lo svincolo che porta a Orbassano proprio per permettere i soccorsi.

