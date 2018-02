LEONE SBRANA UNA TURISTA/ Sudafrica, muore a 22 anni durante un safari in una riserva naturale

Tragedia in una riserva naturale in Sudafrica: una leonessa ha sbranato una turista di 22 anni. La giovane è morta per le gravi le ferite riportate dall'attacco.

28 febbraio 2018 Redazione

Leone (Pixabay)

Una turista americana di 22 anni è stata sbranata da una leonessa in Sudafrica. La tragedia è avvenuta poco fuori la Dinokeng Nature Reserve, un grande resort vicino ad Hammanskraal, cittadina della provincia del Gauteng a poche decine di chilometri da Pretoria. La riserva - come si legge sul sito - offre ai propri ospiti la possibilità di seguire alcuno percorsi, guidando da soli, che permettono di avvistare i “Big five”: elefanti, leoni, leopardi, rinoceronti e bufali. Nick Dollman, portavoce del 911, ha detto a Rekord North: “Intorno alle 11.05 di martedì il 911 ha ricevuto la chiamata di soccorso presso la riserva di Hammanskraal. Quando i paramedici del 911 sono arrivati sul posto, i presenti avevano iniziato la rianimazione cardiopolmonare. Tragicamente la vittima aveva riportato ferite gravi ed è morta sul posto”.

Turista sbranata da una leonessa in Sudafrica

Al momento non si conosce lo svolgimento preciso dei fatti, ma gli operatori della riserva hanno detto che la giovane turista è stata soccorsa velocemente ma le ferite erano talmente gravi che non c’è stata alcuna possibilità di salvarla. Incolumi invece parenti e amici della ragazza che si trovavano con lei in quel momento e che hanno subito cercato di rianimarla. La polizia sta indagando. Alcuni giorni fa un cacciatore di frodo è stato sbranato e ucciso da un branco di leoni in un’altra riserva privata ad Ingwelala. Nel 2015 ci fu un’altra vittima americana: una donna che non rispettò i regolamenti e aprì il finestrino durante un safari, facendo avvicinare un leone per fotografarlo da vicino. Il grande felino le si avventò contro e l’uccise.

© Riproduzione Riservata.