LATINA, CARABINIERE SPARA ALLA MOGLIE/ Video ultime notizie: figlie minorenni ancora in ostaggio, staccato gas

Cisterna di Latina, carabiniere spara alla moglie e prende in ostaggio le due figlie minorenni: video ultime notizie, le trattative sono in corso con i militari. Donna gravissima a Roma

28 febbraio 2018 - agg. 28 febbraio 2018, 11.34 Niccolò Magnani

Carabiniere spara alla moglie per strada (LaPresse)

È ancora barricato in casa con le figlie minorenni il 44enne appuntato in servizio a Velletri, Luigi Capasso - le forze dell’ordine hanno diffuso il nome, come del resto quello della moglie Antonietta Gargiulio, ricoverata in fin di vita al San Camillo di Roma - che poche ore fa ha sparato e quasi ucciso la moglie in mezzo alla strada davanti alla propria abitazione di Cisterna di Latina. «Sembra che il marito la aspettasse giù. Dopo aver sparato con la pistole di ordinanza è poi salito nell'appartamento e si è barricato in casa tenendo in ostaggio le due figlie di 8 e 14 anni», conferma Repubblica le prime fonti che erano arrivate subito dopo il tragico episodio per le strade della via Appia. La lite è durata qualche minuto e alla fine il carabiniere ha deciso di fare fuoco per ben tre volte colpendo in pieno la Gargiulo: le due figlie di 8 e 14 anni sono ora barricate in casa con il padre e, come spiega la diretta di Latina24ore, il tentativo dei carabinieri di dissolvere le folli idee dell’uomo in pieno stato di agitazione è ancora in corso. «Continua il tentativo dei carabinieri di convincere il collega a uscire dalla casa disarmato liberando le figlie», riporta il portale del quotidiano locale che segue da vicino il caso di Cisterna. Da ultimo, l’ingresso è stato bloccato per chiunque nel palazzo ed è stato interrotto il gas per evitare colpi di testa ulteriori del 44enne.

SPARA ALLA MOGLIE E SI BARRICA IN CASA CON LE FIGLIE

Accade tutto a Cisterna di Latina, nel giro di qualche ora questa mattina: un 48enne carabiniere del luogo prende la sua pistola di servizio e spara al petto e alla testa la propria moglie e poi si barrica in casa con le due figlie minacciando di farla finita. Il dramma tutt’ora in corso è purtroppo confermato da tutte le agenzie e i maggiori quotidiani italiani: un dramma dove l’appuntato dei carabinieri rischia di fare una brutta fine, comunque vada la trattativa in corso con le forze dell’ordine durante l’ostaggio. «l militare era appena rientrato a casa dal servizio a Velletri (Roma), quando in seguito a una violenta lite in strada con la moglie ha sparato diversi colpi di arma da fuoco con la sua pistola d'ordinanza», spiega il Quotidiano Nazionale, spiegando anche che la donna è una 39enne operaia della Findus a Cisterna mentre il marito è originario di Napoli. È gravissima la donna di cui ancora non si conosce l’identità, mentre il 43enne è ancora barricato in casa (via Collina dei Pini, a ridosso della via Appia) con le due figlie entrambe minorenni.

TRATTATIVE IN CORSO

La donna è stata soccorsa e trasportata in elicottero all'ospedale San Camillo di Roma: sono tre proiettili conficcati nella mandibola, alla scapola e all'addome, purtroppo dunque in gravissime condizioni. Assieme al magistrato Gregorio Capasso, sono giunti sul posto anche i carabinieri di Latina che ben conoscono il militare barricato in casa e stanno cercando di farlo ragionare e di non compiere gesti inconsulti contro di sé o contro le due figlie innocenti e immaginiamo letteralmente sotto choc. Pare, da quanto spiega l’Ansa, che i due coniugi erano in fase di separazione e la lite scoppiata oggi non fosse una realtà insolita ma fosse purtroppo alla stregua di tanti altri giorni. Oggi però qualcosa è andato storto più del solito e il rischio di un’ennesima tragedia familiare è purtroppo sotto gli occhi di tutti.

© Riproduzione Riservata.