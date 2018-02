Allerta neve arancione, Genova: scuole chiuse/ Ultime notizie: attese forti precipitazioni su tutta la Liguria

Allerta neve arancione, Genova: scuole chiuse, ultime notizie: attese forti precipitazioni su tutta la Liguria. Istituti scolastici liguri verso la chiusura vista la neve in arrivo

28 febbraio 2018 - agg. 28 febbraio 2018, 14.45 Carmine Massimo Balsamo

Immagine di repertorio (LaPresse)

Non è ancora passata l’emergenza neve in Italia e soprattutto al nord. A partire da questa notte, per tutta la giornata di giovedì, è atteso un forte fronte nevoso fra il nord ovest e il nord est. Allerta arancione in molte zone della Liguria, che diventa rossa nell’entroterra della stessa regione ligure. Alle ore 14:00, il centro operativo comunale di Genova, si è riunito per decidere il da farsi, e la sensazione circolante, vedendo anche quanto accaduto nel resto della Penisola in questi giorni, è che si vada verso una chiusura generale di tutti gli istituti scolastici. «Prenderemo insieme la decisione migliore», le parole del primo cittadino del capoluogo ligure, Marco Bucci, mentre il presidente della Regione Giovanni Toti, ha fatto capire che la Liguria non si farà trovare impreparata nelle prossime ore: «Tutta la macchina della Protezione Civile è all’opera avendo anche adottato misure straordinarie per l’occasione, come una ampia dotazione di coperte termiche pronte per ogni evenienza». I problemi principali saranno ovviamente quelli riguardanti la viabilità, non soltanto a quattro ruote, ma anche tutti i mezzi pubblici come autobus e treni, oltre agli aerei. Grande attenzione, inoltre, ai senza tetto che dovranno entrare in contatto con temperature ben al di sotto dello zero. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

NEVE IN LIGURIA

Maltempo al Nord, neve in Liguria: allerta meteo in tutta Italia dopo l’arrivo del siberiano Burian. E’ il turno della Regione ligure, con le previsioni che sono state confermate dai fatti: precipitazioni nevose, anche a carattere di rovescio, dalle prime ore della notte di oggi mercoledì 28 febbraio 2018, con spolverate sulla costa, come riporta Primo Canale. In tutto il Nord resteranno sacche fredde, ma nei prossimi giorni dovrebbe esserci la fase di ‘addolcimento’. Neve fino al livello del mare e questa mattina parte della Liguria ha le spiagge bianche: un manto nevoso esiguo che raggiunge 1-2 centimetri, ma che comunque crea disagi non da poco. Il Sindaco di Bogliasco ha deciso di chiudere le scuole per la giornata di oggi, mentre a Santa Margherita Ligure il primo cittadino ha firmato l’ordinanza che autorizza l’accensione dei caloriferi per sedici ore giornaliere fino a domenica 4 marzo 2018. Verso le 8, inoltre, alcuni disagi sulla linea ferroviaria che collega il Levante della Regione a Genova. Una situazione tornata alla normalità dopo un’ora.

"PREVISTE NUOVE NEVICATE"

Come riporta Primo Canale, l'Arpal ha fatto il punto della situazione sull'allerta meteo in Liguria: "Nella notte venti umidi e secchi si sono scontrati, questa convergenza ha permesso il verificarsi di leggeri fenomeni nevosi con accumuli a tratti di pochi centimetri. Nelle prossime ore dovrebbero verificarsi precipitazioni intermittenti sul centro-ponente della regione: tra savonese e imperiese. Nel tardo pomeriggio invece arriverà una nuova perturbazione con aria atlantica che a contatto con queste temperature porterà nuove nevicate. Prima si concentrerà sull'estremo ponente per poi risalire verso il levante". Hanno iniziato a cadere anche i primi fiocchi di notte a Genova, dove a mezzanotte è scattata l’allerta gialla neve, così come sui versanti marittimi tra Ventimiglia e Camogli. Dopo un’altra notte di freddo intenso, con temperature sotto lo zero, attesi aggiornamenti sugli sviluppi in tutta la Liguria.

© Riproduzione Riservata.