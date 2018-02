Milano, incendio palazzo Via Quarenghi/ Ultime notizie Bonola, intossicati ed evacuati da edificio di 14 piani

Milano, incendio nel palazzo di Via Quarenghi: ultime notizie, rogo al quartiere Bonola. Intossicati ed evacuati tutti gli inquilini, gli aggiornamenti e i dubbi sulle cause

28 febbraio 2018 Niccolò Magnani

Incendio a Milano in via Quarenghi (Vigili del Fuoco)

Un incendio grave, ancora una volta a Milano dopo qualche settimana dal tragico rogo a Quarto Oggiaro: questa volta è il quartiere Botola a finire sulle cronache nazionali, con l’incendio divampato nel pomeriggio presso la palazzina di 14 piani in Via Quarenghi. Il rogo è scattato attorno alle ore 16 e ha coinvolto l’intero stabile: sul posto ancora in queste ore sono stati inviati diversi mezzi del 118 ma, al momento, non si conosce il numero di eventuali feriti, intossicati o evacuati. I vigili del fuoco sono a lavoro per spegnere le fiamme. Secondo quanto riporta una nota dell’Areu, sarebbero ben quattro gli inquilini del palazzo portati in emergenza in codice giallo all’ospedale Sacco lì vicino, e altri ancora meno gravi in altre strutture del Milanese. In particolare, altri 16 condomini sono stati soccorsi dal personale del 118 e sono stati portati in pronto soccorso in codice verde.

I PRIMI INTOSSICATI

L’appartamento da dove sarebbe sorto l’incendio si troverebbe al terzo piano e le fiamme, secondo le prime informazioni corrette, sarebbero scattate tra le 16 e le 16.40 e mentre sono in corso le operazioni di soccorso ancora si cerca di capire cosa sia realmente avvenuto per provocare in così poco tempo una coltre nera sopra l’intero quartiere e la necessaria evacuazione immediata di tutta la palazzina. Ci sarebbero i primi intossicati che sono stati portati al Sacco come spiegavamo poc’anzi: le condizioni non sarebbero gravi, ma esattamente come quanto avvenuto a metà febbraio nel rogo del palazzone di Via Cogne in Quarto Oggiaro, dove poi si scoprì in un secondo momento la presenza di una vittima 13enne all’interno dello stabile, occorre tenere molta prudenza e non fare bilanci definitivi fino a che le forze dell’ordine non diano le ultime informazioni sul punto stampa.

