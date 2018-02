MillionDAY/ Estrazione di oggi: i numeri vincenti di mercoledì... e quelli d'oro! (28 febbraio 2018)

MillionDAY, estrazione di oggi 28 febbraio 2018: i numeri vincenti di mercoledì! Le ultime notizie sul gioco lanciato da Lottomatica, le statistiche e le curiosità per il nuovo appuntamento

28 febbraio 2018 Silvana Palazzo

MillionDAY, estrazione di oggi

Un'altra giornata all'insegna di MillionDAY: oggi è in programma infatti una nuova estrazione dei numeri vincenti alle 19. Si può giocare tutti i giorni, ma la combinazione fortunata va giocata entro le 18.45 e dalle 19.15 in poi per l'estrazione successiva. Si può giocare presso tutte le ricevitorie Lottomatica, ma se per il freddo e la neve non potete recarvici, sappiate che a disposizione c'è il sito ufficiale di MillionDAY e l'App Lotto. L'importo della giocata non cambia: è sempre di un euro. Così come sono invariate le modalità di gioco: bisogna scegliere 5 numeri compresi tra 1 e 55. Per vincere bisogna indovinarne almeno due, ma se si punta al premio di un milione di euro, come nel caso del fortunato di Caltagirone, allora dovete indovinare tutti i numeri estratti. Altrimenti vi dovrete accontentare delle altre vincite: con il 2 si vincono due euro, con il 3 se ne vincono 50, con il 4 mille euro.

MILLIONDAY, I NUMERI D'ORO DELLA COMBINAZIONE VINCENTE

È passato quasi un mese da quando è partito, ma il MillionDAY ha già dei numeri “preferiti” per la combinazione vincente. Tra i numeri più frequenti c'è il 46, al top nella classifica dei numeri più usciti. La straordinaria frequenza di questo numero è confermata dalle sue sei presenze collezionate finora. Segue al secondo posto il 29, che invece è uscito nella combinazione vincente in cinque estrazioni. Vanno segnalati anche il 43 e 44, che hanno raccolto quattro presenze ciascuno. Oltre ai numeri “più vincenti”, ci sono sei numeri che non sono ancora usciti nella combinazione fortunata del MillionDAY e si tratta per la precisione di 8-9-22-24-30-36. Gli appassionati di questo gioco tendono a giocarli insieme a quelli mai usciti. E infatti, come riportato da Agimeg, vanno per la maggiore le seguenti cinquine: 8-9-22-30-46, 9-24-29-44-46, 8-30-36-43-44. Su quali numeri avete puntato invece per oggi? Se saranno vincenti, lo scoprirete stasera... Buona fortuna!

I NUMERI VINCENTI DI MILLIONDAY DEL 28 FEBBRAIO

-

