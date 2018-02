Paolo Fox/ Oroscopo di oggi 28 febbraio 2018: emozionanti relazioni per il Cancro, e gli altri segni?

OROSCOPO DI PAOLOX FOX, A LATTEMIELE LE PREVISIONI DI MERCOLEDI' 28 FEBBRAIO

Secondo l'oroscopo di Paolo Fox i Pesci possono approfittare di questa giornata per cercare soluzioni. Chi ha le carte in regola per chiedere una promozione avrà molto di più. Siete nervosi e stanchi per le responsabilità che impongono. Si tratta di un momento di grande forza comunque e potrete ottenere molte soddisfazioni. Cercate di dormire e riposarvi oggi. L'Ariete ha iniziato il 2018 in maniera pesante e adesso arrivano i primi risultati che, tuttavia, non sono risolutori. In ogni caso sono i primi segni che vi danno speranza. Il Leone migliora la giornata, ci sono buone prospettive anche se non vi va di lasciare un certo ambiente. Infatti, in parte siete contenti ma avete anche molta paura. Le vostre capacità comunque vi aiutano e avete le giuste potenzialità per cimentarvi in cose nuove.

AMORE AL TOP PER...

Per i Gemelli, cercate di rimandare le discussioni d'amore a sabato. Per l'Acquario in amore a marzo inizia una fase di rinnovata fiducia. Il Cancro vive le emozionanti relazioni nate negli ultimi tempi ma dovete fare una grande attenzione perché il mese di marzo lascerà in piedi solamente le storie che valgono. C'è il rischio che una relazione vissuta bene ora diventi nel prossimo mese qualcosa di diverso. Il Capricorno, non sperate in un amore impossibile ed evitate le complicazioni maggiori perché non ci sono tante persone pronte ad aiutarti. Per il Sagittario i dubbi in amore vanno risolti entro questo fine settimana visto che qualcuno di voi discuta già da tempo. La Vergine superate le emozioni e le incertezze del passato, programma un grande futuro. Chi ha chiuso una storia deve credere in un nuovo sentimento.

OROSCOPO, LAVORO AL TOP PER...

Tra i Pesci chi ha le carte in regola per chiedere una promozione avrà molto di più. Siete nervosi e stanchi per le responsabilità che impongono. Si tratta di un momento di grande forza comunque e potrete ottenere molte soddisfazioni. Cercate di dormire e riposarvi oggi. Stando all'oroscopo di Paolo Fox la Bilancia avrà un periodo di pausa di riflessione, forse determinata da una causa esterna come il lavoro. Chi ha iniziato una nuova attività da poco potrebbe essere in una fase difficile. Qualcuno magari tra i nati sotto il segno dell'Ariete ottiene una sostituzione in ambito lavorativo oppure un lavoro part-time. In ogni caso si tratta di soluzioni a breve scadenza che vi danno l'opportunità di farvi valere. Per il Sagittario la situazione è un po' bloccata, state aspettando che qualcosa cambi, soprattutto sul lavoro, sicuramente potrebbe accadere qualcosa dopo la prima settima di marzo.

