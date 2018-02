Reggio Calabria, uccide marito nel sonno con una roncola/ Ultime notizie: rancori per la morte del figlio

Reggio Calabria, uccide marito nel sonno con una roncola. Le ultime notizie: anni di liti e rancori per la morte del figlio. Vittima nota ai carabinieri per la vicinanza alla 'ndrangheta

28 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Reggio Calabria, uccide marito nel sonno con una roncola (Foto: LaPresse)

Rocco Cutrì stava dormendo quando sarebbe stato aggredito dalla moglie Maria Giuseppina Barca con una roncola. Non gli hanno lasciato scampo quei colpi alla testa: le ferite erano così gravi che è morto prima dell'arrivo dei sanitari allertati dal figlio. L'omicidio è avvenuto a Castellace di Oppido Mamertina, in provincia di Reggio Calabria. I carabinieri, che hanno arrestato la moglie della vittima, hanno ritrovato la roncola nel giardino di una casa disabitata vicina all'abitazione dei coniugi. Il falcetto, verosimilmente usato per colpire a morte il 71enne, è stato trovato sporco di sangue. Inoltre, è compatibile con le ferite rilevate sul cadavere. La vittima era nota ai carabinieri per la sua vicinanza alla cosca “Alvaro-Violi-Macrì”. Era infatti il suocero di Carmine Alvaro, detto “u cuvertuni”, affiliato di spicco del gruppo criminale e condannato per associazione di tipo mafioso in regime detentivo 41-bis.

UCCIDE MARITO NEL SONNO A COLPI DI RONCOLA

Le indagini dei carabinieri, coordinate dal sostituto procuratore di Palmi Ignazio Vallario, si sono concentrate sulle ultime ore della vittima Rocco Cutrì. Stando a quanto ricostruito finora, l'uomo avrebbe trascorso la giornata a casa della moglie Maria Giuseppina Barca che, verosimilmente per rancori e dissapori maturati negli anni, avrebbe aggredito il marito nel primo pomeriggio, mentre questo dormiva, colpendolo con una roncola alla testa. Le liti tra i coniugi, come riportato dall'AdnKronos, sarebbero cresciute negli anni a seguito della morte del loro figlio Domenico, ucciso nel 2008 a Sinopoli dopo una lite per futili motivi. Il clima tra i due sarebbe stato teso da tempo. La donna è stata arrestata dai carabinieri della Compagnia di Palmi e e della Stazione di Castellace di Oppido Mamertina, unitamente a quelli del Nucleo Investigativo del Gruppo di Gioia Tauro. Ora si trova nel carcere di Reggio Calabria “San Pietro”, dove è stata tradotta al termine delle formalità di rito. Ora dovrà spiegare agli inquirenti le ragioni del gesto.

