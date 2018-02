SALONE DEL LIBRO 2018/ A Torino: il Premio Strega Europeo, nove premi Oscar e Topolino

La 31ª edizione del Salone del Libro di Torino si terrà al Lingotto dal 10 al 14 maggio 2018. Il direttore Nicola Lagioia ha annunciato gli ospiti che parteciperanno all'evento.

28 febbraio 2018

Salone del Libro di Torino

Ieri, nella cornice del Museo del cinema di Torino, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della 31ª edizione del Salone del Libro di Torino, che si terrà al Lingotto dal 10 al 14 maggio 2018. Il tema dell’azione è “Un giorno, tutto questo”, un titolo sospeso e una riflessione sul futuro, mentre il manifesto è stato disegnato dal fumettista Manuele Fior. “Per capire dove ci porterà il futuro, abbiamo chiesto alle migliori menti del nostro tempo di rispondere a cinque grandi quesiti sulla contemporaneità”, ha detto il direttore del Salone del Libro di Torino Nicola Lagioia, presentando il cast d’eccezione del Salone, che mischia premi Nobel, Oscar, Strega, Pulitzer, Goncourt. Da Edgar Morin (con il suo nuovo libro sul Maggio di mezzo secolo fa) a Bernardo Bertolucci, da Luca Guadagnino a Fabrizio Gifuni che proporrà una lettura di Romanzo di una strage a 40 anni dalla morte di Aldo Moro, dal premio Nobel Herta Müller a Javier Cercas che terrà una lectio magistralis sul concetto di Europa. E ancora Guillermo Arriaga e Alice Sebold. Poi personaggi come il dissidente russo Eduard Limonov (che torna in Italia dopo 23 anni per presentare la sua autobiografia dal titolo Zona industriale), Fernando Aramburu, Antoine Volodine, Niccolò Ammaniti e Giuseppe Tornatore.

LE CINQUE DOMANDE

A loro il compito di rispondere alle cinque domande attorno alle quali si dipanerà la nuova edizione del Salone: “Chi voglio essere? Perché mi serve un nemico? A chi appartiene il mio mondo? Dove mi portano spiritualità e scienza? Che cosa voglio dall’arte: libertà o rivoluzione”. Una delle madrine delle “cinque domande” sarà Dori Ghezzi, moglie di Fabrizio De André. A Torino arriveranno anche i genitori di Giulio Regeni. Quest’anno, nel cinquantenario del ’68, il paese ospite sarà la Francia con la sezione “Maggio francese”. Tra le novità di questa edizione la collaborazione con Lucca Comics e la presenza di Topolino, che al Salone dedicherà un numero speciale con cinque storie: “Quando hai Topolino dalla tua parte, nulla può andare storto”, ha detto Lagioia. Quest’anno il Premio Strega europeo sarà assegnato a Torino: “Al Salone arriverà il Premio Strega europeo gli autori stranieri in lizza nella cinquina presenteranno i loro libri e il vincitore verrà annunciato qui a Torino”, ha annunciato il direttore del Salone del Libro.

