SCUOLE CHIUSE PER MALTEMPO, COMUNE DI NAPOLI OGGI 28 FEBBRAIO/ Neve e ghiaccio: per Miur non sono giorni persi

28 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Scuole chiuse per maltempo

Dopo Buran è la volta di Big snow e le scuole restano chiuse per il maltempo. La lista dei comuni è lunga, a partire dalla Campania. Sono chiuse, ad esempio, le scuole a Napoli e Salerno oggi, mercoledì 28 febbraio, ma non solo. Come riportato da Studenti.it, a causa della neve e del gelo restano a casa anche i ragazzi che studiano a Pollena Trocchia, Somma Vesuviana, Acerra, Pomigliano d'Arco, Sant'Anastasia, Pompei, Torre del Greco, Torre Annunziata, Boscoreale, ollena Trocchia, Somma Vesuviana, Acerra, Pomigliano d'Arco, Sant'Anastasia, Pompei, Torre del Greco, Torre Annunziata, Boscoreale, e Trecase, Caserta, Mondragone e Santa Maria Capua Vetere, Marcianise e Parete, Benevento, Guardia Sanframondi e Montesarchio. Intanto la Protezione civile ha convocato il Comitato operativo per seguire le condizioni meteo avverse e la nuova perturbazione in arrivo dalla Siberia. Quest'ultima potrebbe creare nuovi disagi.

SCUOLE CHIUSE, MA PER IL MIUR NON SONO GIORNI PERSI...

Quando le scuole chiudono per qualche giorno a causa del maltempo, cosa accade con i giorni persi? Il Miur ha dato questa risposta sul calendario scolastico già nel 2012, anno in cui si verificò l'altra grande nevicata a Roma. Non cambia nulla ai fini della frequenza e della didattica, ma visto che l'anno scolastico deve essere di almeno 200 giorni per essere ritenuto valido e che i giorni medi sono 205-210, un paio di giorni in meno non creano problemi. Il Miur, come riportato dal Corriere della Sera, in quella circolare ha però preso in considerazione anche il caso di eventi straordinari. In tal caso «è fatta comunque salva la validità dell’anno scolastico, anche se le cause di forza maggiore, consistenti in eventi non prevedibili e non programmabili, abbiano comportato, in concreto, la discesa dei giorni di lezione al di sotto del limite dei 200, per effetto delle ordinanze sindacali di chiusura delle scuole». C'è però una norma che autorizza le scuole a valutare la possibilità di procedere con adattamenti del calendario scolastico per il recupero, anche parziale, dei giorni di lezione saltati. Questo vuol dire che le scuole possono allungare il calendario a fine anno.

