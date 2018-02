Spice Girls concerto al matrimonio di Harry e Meghan Markle?/ Invitate al Royal wedding, potrebbero esibirsi

Le Spice Girls in un recente scatto pubblicato su Instagram

In attesa di capire se ci sarà la tanto invocata reunion fra le Spice Girls, il gruppo composto dalle cinque cantanti inglesi, dovrebbe tornare a cantare dal vivo. L’evento è di quelli memorabili, visto che le stesse, stando a delle indiscrezioni circolanti in rete sempre più insistenti, sarebbero state invitate al matrimonio reale fra il Principe Harry e la sua compagna Meghan Markle. Difficile confermare o meno i rumors, visto che la lista degli invitati per il Royal wedding in programma il prossimo 19 maggio è ancora top secrets, fatto sta che Victoria Beckham & Company dovrebbero dire presente. A rivelarlo, seppur fra le righe, sarebbe stata Mel B, Melanie Brown, una delle componenti del noto gruppo, che in occasione del talk show americano The Real, avrebbe appunto annunciato la propria presenza al matrimonio di Harry.

ANCHE ED SHEERAN?

Secondo Melanie, sarebbe stato il Principe in persona a presentare l’invito, ma la cantante ha poi deciso di cucirsi la bocca, motivando il proprio silenzio con un «Ho detto anche troppo». Il royal wedding si preannuncia già come un evento memorabile, visto che nel castello di Windsor potrebbe esibirsi anche il cantante numero uno in assoluto, leggasi Ed Sheeran, giovanissimo cantautore che nell’ultimo anno ha decisamente rubato la scena, folgorando ogni record di ascolto, vendita e di streaming. Tornando alle Spice, il gruppo è stato attivo per tredici anni, precisamente dal 1994 al 2007, mentre nel 2012, in occasione delle Olimpiadi di Londra del 2012, si era riunito nuovamente per l’esibizione relativa appunto ai soli Giochi Olimpici. Qualche settimana fa le cinque ragazze spaziali si erano fatte fotografare insieme, preannunciando appunto un possibile nuovo concerto.

