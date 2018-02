ULTIME NOTIZIE/ Di oggi, ultim'ora: tregua maltempo a Roma, ecco la lista dei ministri M5S (28 febbraio)

Ultime notizie di oggi, ultim'ora: tregua per il maltempo a Roma. Oggi le semifinali di ritorno di Coppa Italia, Juventus-Atalanta e Lazio-Milan (28 febbraio 2018)

28 febbraio 2018 Fabio Belli

Maltempo, tregua a Roma

IL MALTEMPO ALLENTA LA MORSA SU ROMA

Mentre il maltempo allenta la morsa sulla capitale nuovi disagi su altri capoluoghi italiani. Un esempio di tale contesto è la città di Napoli, dove le precipitazioni nevose hanno di fatto bloccato tutte le attività. Il sindaco della città partenopea ha per questo emanato un'ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per domani, ed è polemica tra lo stesso de Magistris e la Protezione Civile, con l'ex giudice che accusa il dipartimento regionale di aver emanato previsioni fuorvianti. Scuole chiuse domani anche a Potenza e Matera dove si registra oltre un metro di neve. Disagi anche a Bari, nel capoluogo pugliese i cittadini hanno assistito ad una ingente nevicata, la neve oltre a bloccare la viabilità locale ha costretto alcuni voli ad essere dirottati su vicino aeroporto di Brindisi.

ROMA DICE NO AL DIESEL DAL 2024 Importante annuncio del primo cittadino di Roma che dal summit sull'ambiente che si sta tenendoin questi giorni in Messico, afferma che dal 2024 la città vieterà l'ingresso delle auto diesel almeno nel centro cittadino. La decisione come ha fatto notare la stessa Raggi tende a salvaguardare l'ambiente, cercando di mettere un freno a quello che è uno degli inquinamenti più invasivi e dannosi per l'ambiente. Sempre oggi inoltre importante decisione della Corte federale tedesca, che legiferando sul ricorso di Lipsia ha deciso che le municipalità possono impedire alle macchine diesel di circolare. La decisione della Corte apre nuovi scenari, soprattutto sull'utilizzo delle autovetture private.

IL MOVIMENTO 5 STELLE INVIA VIA MAIL LA LISTA DEGLI EVENTUALI MINISTRI Colpo ad effetto del movimento cinque stelle che oggi ha inviato al colle una lista, che dovrebbe contenere i futuri ministri di un eventuale governo pentastellato. La mail giunge dopo un incontro che Di Maio aveva chiesto al presidente della Repubblica, incontro che però era stato rifiutato per questioni di opportunità dallo stesso Mattarella. Sempre oggi inoltre da segnalare come il futuro leader dei grillini abbia scaricato di fatto il sindaco di Bagheria, Patrizio Cinque, stante l'invio di un avviso di garanzia al primo cittadino per turbativa d'asta. Lapidario Di Maio che consiglia al primo cittadino del centro siciliano immediate dimissioni, da parte sua però Cinque continua a sostenere attivamente il Movimento.

A FEBBRAIO MIGLIORA L'INDICE DI FIDUCIA DELLE IMPRESE Importante certificazione dell'istituto di statistica che nel report emanato oggi ha messo nero su bianco un netto miglioramento della fiducia delle imprese nel sistema Italia. Gli amministratori delle imprese nel mese di Febbraio vedono di buon occhio il futuro, almeno rispetto al mese precedente, con l'indice che sale a quasi 110 punti. Sostanzialmente invariato l'indice di fiducia dei consumatori, con l'indice che in questo caso rimane fermo a 115 punti. Immediata la soddisfazione del premier Paolo Gentiloni, per il quale il miglioramento è da imputare alle ottime norme economiche varate dal suo esecutivo nell'ultimo periodo. Andando nel dettaglio l'aumento di fiducia è più pregnante nel settore manifatturiero, in quello delle costruzioni e in quello dei serizi.

COPPA ITALIA, OGGI LE SEMIFINALI Si giocano oggi le partite di ritorno delle semifinali. La Juventus attende l'Atalanta allo Stadium dopo la vittoria dell'andata (1-0), stavolta al contrario del match di campionato rinviato per neve si dovrebbe giocare regolarmente. I bianconeri vogliono la quarta coppa italia di fila e sono ancora in corsa per tutte le competizioni, per l'occasione mister Allegri si affida ancora a Gigi Buffon. I bergamaschi proveranno a ribaltare il risultato per quella che sarebbe un'autentica impresa, dopo la sfortunata prova in Europa League ancora un difficile impegno per i nerazzurri. Nell'altra sfida all'Olimpico di Roma si sfidano la Lazio ed il Milan. Entrambi i team attraversano un buon momento di forma e l'incontro promette spettacolo. A San Siro finì 0-0 quindi il pronostico è aperto ad ogni risultato, il talento biancoceleste Milinkovic-Savic vuole festeggiare il compleanno con una vittoria. Sul fronte opposto la Gattuso-band tenta di suonare un'altra sinfonia vincente dopo la striscia positiva in campionato.

TAVOLA ROTONDA IN LEGA Incontro a Milano questo pomeriggio tra il presidente del CONI Malagò e i presidenti di A per parlare degli argomenti scottanti di questi giorni, tra diritti TV e il rilancio del movimento calcistico, imprescindibile dall'elezione del presidente di lega. Gaetano Micciché, presidente di Banca Imi, del gruppo Intesa Sanpaolo, è il nome indicato da Malagò ai club della Lega di Serie A come candidato ideale per la presidenza. Questa la dichiarazione dell'attuale commissario ad interim nonché presidente del CONI: "Non ho sentito nessuno avverso a mia proposta. E' una mia idea, del tutto personale di cui devo parlare ancora con il diretto interessato. Micciché è un uomo di sport, molto appassionato, competente, un uomo di relazioni, di sistema, molto stimato".

GIALLO NEYMAR: IN CAMPO COL REAL O MONDIALE A RISCHIO?

Al Paris Saint Germain tutti tengono il fiato sospeso per le sorti di Neymar. Il fuoriclasse brasiliano si è infortunato alla caviglia ma il tecnico della formazione transalpina, Emery, ha professato ottimismo: " Le voci su un'operazione sono infondate, spero che giochi nel ritorno degli ottavi di Champions". Si è parlato infatti di un Neymar sotto i ferri e di uno stop di almeno due mesi per recuperare, saltando dunque conseguentemente l'imminente partitissima col Real, in cui il PSG dovrà recuperare dall'1-3 subito al Bernabeu. Ma a spegnere le speranze ci ha pensato il padre dello stesso Neymar: " Neymar non è un medico e non lo sono nemmeno io. Il Psg deve decidere questa cosa, e domani arriverà anche il medico della Seleçao per decidere quale sia la terapia migliore, e prenderanno una decisione insieme. Ma che si operi o no, non ci sarà per le prossime 6-8 settimane." E se le condizioni dovessero rivelarsi ancor più gravi, anche il Mondiale potrebbe essere a rischio.

I SOGNI DI BAMBINA DI SOFIA GOGGIA

Sofia Goggia dopo la grande vittoria in Corea, dimostra che voleva l'oro olimpico già da quando aveva nove anni e lo fa condividendo la foto della scheda degli obiettivi in cui, già 14 anni fa, scriveva che il suo sogno era proprio quello. Sicuramente una grande prova di carattere e grinta dell'atleta bergamasca che dichiarò come voleva quel traguardo al 100%; comunque, ammetteva di riuscire ad "accettarsi" anche se non fosse riuscita in quel grande obiettivo. Dal 21 febbraio questa ipotesi è ormai impossibile.

