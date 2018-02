Ultimo dice no al titolo di Cavaliere/ Rinuncia a sorpresa di Sergio De Caprio: Mattarella annulla il decreto

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella - LaPresse

Sergio De Caprio, in arte, Capitano Ultimo, ha rinunciato al titolo di Cavaliere. Una mossa a sorpresa quella dell’ex vertice del Crimor, famoso per essere riuscito a mettere le mani sul capo dei capi di Costa Nostra, il notissimo boss Totò Riina, tutt’ora in carcere dopo una serie di ergastoli. Dopo tale decisione il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, non ha potuto far altro che annullare l’onorificenza concessa lo scorso 2 giugno 2017, in occasione della Festa della Repubblica. Il decreto è stato annullato lo scorso 29 dicembre, e la notizia è emersa solo in queste ore, svelata dai colleghi del quotidiano La Repubblica. Quello dell’ex carabiniere è stato un arresto storico, che è però sfociato in scenari impensabili; lo stesso Ultimo, infatti, finì sotto processo per favoreggiamento alla mafia per la mancata perquisizione del covo di Riina, ricevendo però l’assoluzione. In seguito, a finire nel mirino degli inquirenti, fu l’ex generale del Ros, Mario Mori (processo tutt’ora in corso), per la trattativa tra pezzi delle Istituzioni e la mafia.

IL RITORNO NEI CARABINIERI NEL 2017

Una carriera costellata da diversi punti oscuri quella di De Caprio, come ad esempio il suo ritorno nell’Arma dei Carabinieri nel luglio dello scorso anno, con conseguente addio ai servizi segreti. Secondo la versione “ufficiosa” Ultimo sarebbe rientrato nello storico corpo militare per via di un rapporto di mancata fiducia fra i vari soggetti. La versione ufficiale racconta invece di una decisione presa in autonomia da De Caprio e da altri sui colleghi, di tornare appunto ad indossare la divisa dei Carabinieri. Misteri che probabilmente non verranno mai svelati, o forse, su cui si farà luce solamente fra molti anni, come spesso e volentieri accade in questi casi. La cosa certa è che dal quadro generale emerge un chiaro conflitto di interessi fra reparti, che probabilmente hanno portato ai problemi che sono sorti in seguito: questioni di competenze, responsabilità, e probabilmente invidia, dispetti e malignità varie.

