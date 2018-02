“Toglici i figli o saranno mafiosi”/ Calabria, il doloroso appello di 20 mamme a giudice minorile

Calabria, appello di 20 mamme a giudice minorile: “Toglici i figli o saranno mafiosi”. Hanno chiesto la decadenza della loro responsabilità geitoriale per salvarli. Le ultime notizie

03 febbraio 2018 Silvana Palazzo

“Toglici i figli o saranno mafiosi” (Foto: da Pixabay)

Una scelta coraggiosa e dolorosa, ma inevitabile per venti mamme calabresi: hanno salvato i loro figli dalle grinfie della mafia sacrificando la loro responsabilità genitoriale. Queste venti mamme-coraggio - mogli, figlie e nipoti di mafiosi - dal 2012 a oggi si sono rivolte al presidente del Tribunale dei Minori di Reggio Calabria per ottenere il provvedimento di decadenza o limitazione della loro responsabilità genitoriale. Il loro disperato appello è stato accolto dal giudice Roberto Di Bella, che però per questo viene chiamato “ladro di figli”. Queste persone però hanno salvato molti giovani da un destino già scritto, essendo nati e cresciuti nelle ‘ndrine. Un gesto estremo per salvare vite rubate dalla mafia. Un atto di coraggio che si è trasformato in un progetto, supportato dalla rete delle diocesi e della Caritas. Così è stato possibile offrire una strada alternativa ad una cinquantina di giovani. «Di questi 5 sono rimasti fuori dalla Calabria a lavorare, gli altri sono tornati, ma solo uno è incappato nella giustizia e non per un reato di mafia», ha raccontato il magistrato ai microfoni della Repubblica.

CALABRIA, COME 20 MAMME HANNO SALVATO I LORO FIGLI DALLA MAFIA

Una scelta d’amore per dare un altro futuro ai loro figli, lontano dalla criminalità. Si spiega così il sacrificio di venti mamme calabresi, che hanno rinunciato alla loro responsabilità genitoriale per salvare i figli dalla mafia. «È il bisogno di ritrovare la libertà, la vita, la dignità rubate dalla mafia che nonostante tutto continua a essere forte», il commento di don Luigi Ciotti, presidente nazionale dell’associazione antimafia Libera, ai microfoni di Tgcom24. Durante la quarta edizione di Contromafie è stato firmato a Roma un protocollo d’intesa tra governo, procuratore nazionale antimafia, Conferenza episcopale italiana e Libera per estendere questa iniziativa a tutta l’Italia. Il Dipartimento per le Pari Opportunità e la Dei hanno stanziato 300mila euro per sostenere le comunità, le case famiglia e gli psicologi coinvolti. Questa è dunque una grande opportunità non solo per la Calabria, ma per tutta l’Italia. «L'associazione con le altre realtà coinvolte vuole offrire nuove opportunità a mamme e figli che hanno avuto la loro vita confiscata dalla mafia», ha spiegato don Ciotti a Tgcom24.

