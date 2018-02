NEVE E MALTEMPO/ Meteo, le previsioni: temperature in picchiata, al Nord neve anche a bassa quota

Meteo, maltempo nel weekend; al Nord neve anche a bassa quota, le perturbazioni passeranno da nevose a piovose scendendo verso Toscana, Lazio e Campania

03 febbraio 2018 Fabio Belli

Arriva la neve nel weekend

Un weekend freddo e perturbato è quello che attende l’Italia già a partire dalla giornata di sabato, a causa di una perturbazione artica che ha già iniziato a bussare alle porte del nostro Paese. Soprattutto al Nord correnti freddi e nuvole cariche di pioggia si riverseranno su Emilia Romagna, Umbria, Sardegna e Veneto, con le piogge che sono arrivate anche in Toscana a partire dalla serata di venerdì. Il tempo invece si prospetta più asciutto nella zona del Nord Ovest, e come al solito nella zona del medio-basso Adriatico dove per la particolare orografia questo tipo di perturbazioni si scatenano con meno frequenza. Di sicuro il freddo aumenterà esponenzialmente nelle prossime ore, e con esso le precipitazioni nevose soprattutto nelle regioni settentrionali.

IN FRIULI NEVE ANCHE IN PIANURA

I primi fiocchi bianchi potranno infatti già iniziare a vedersi intorno ai 500/600 metri di altitudine nelle zone del Nord Est, in particolare in Veneto, mentre in Friuli Venezia Giulia addirittura basteranno 200/300 metri per veder iniziare a nevicare, considerando l’influenza della zona della Slovenia e del Carso dove ha già iniziato a nevicare in pianura. In particolare le province di Trieste e Udine saranno soggette a nevicate già nelle colline dietro le città. Spostandosi verso l’Appennino Settentrionale, la quota-neve si alza a circa 900 metri, mentre i rovesci passano da nevosi a piovosi spostandosi progressivamente verso Toscana, Lazio, Campania, Umbria e Marche. Ma anche in Toscana e nelle alte Marche, nella serata di sabato si potrebbero far registrare nevicate consistenti sopra i 600 metri d’altezza.

