PAMELA MASTROPIETRO/ Ultime notizie, Innocent Oseghale fa scena muta: spari a Macerata, è resa dei conti?

Pamela Mastropietro: gli spari in strada a Macerata sono legati all'omicidio della 18enne uccisa da Innocente Oseghale? Nel frattempo il nigeriano non risponde alle domande

Continua a tenere banco il delitto di Pamela Mastropietro, la 18enne di Macerata che dopo essere fuggita da una comunità terapeutica dove si trovava in cura per uscire dalla dipendenza dell'eroina, è stata uccisa e fatta a pezzi dal nigeriano Innocent Oseghale. Proprio l'africano - secondo gli inquirenti - avrebbe usufruito di almeno un complice per smembrare il corpo della giovane. Stando a quanto riferisce Il Messaggero, infatti, la ragazza sarebbe stata smembrata in 20 pezzi. Ma è soprattutto l'asportazione e la pulizia del pube della povera Pamela a destare sconcerto: Innocent si sarebbe infatti recato insieme ad un connazionale in un negozio di prodotti per la casa per acquistare della candeggina, utile con ogni probabilità a cancellare le tracce di uno stupro. Intanto oggi alle 10 è iniziata l'udienza di convalida del fermo al Tribunale di Macerata.

GLI SPARI A MACERATA

Come riportato da Il Corriere della Sera, per il momento davanti al pm Stefania Ciccioli, Innocent Oseghale ha deciso di fare scena muta, rifiutandosi di rispondere alle domande sul delitto di Pamela Mastropietro. Ma in questi minuti c'è molta preoccupazione per quanto sta accadendo a Macerata, dove sette persone sono rimaste ferite nell'ambito di diverse sparatorie che potrebbero essere legate all'omicidio della giovane. Pare infatti che nel mirino dell'uomo che sta sparando dal finestrino di un'auto scura vi sarebbero soprattutto degli extracomunitari. Una sorta di rappresaglia per il macabro omicidio della Mastropietro? Non lo sappiamo. Quel che è certo è che in questi minuti a Macerata si respira un clima di tensione pesantissimo, mentre la mamma di Federica continua a chiedere giustizia, ma di certo non quella sommaria messa forse in atto da quella che il sindaco ha definito uno "squilibrato".

