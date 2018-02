Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: Renzi presenta il suo programma (3 febbraio 2018)

Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Renzi presenta il suo programma. Scontro Raggi-Lorenzin sui vaccini. Dessì in affitto a meno di otto euro al mese. Naufragio nord Libia (3 febbraio 2018)

03 febbraio 2018 Matteo Fantozzi

Ultime notizie, Matteo Renzi - La Presse

RENZI PRESENTA IL SUO PROGRAMMA

Un programma di "piccoli passi", che dovrebbe nelle intenzioni del segretario del Partito Democratico far uscire il paese da quell'impasse che per lo stesso Matteo Renzi dura da molto, troppo tempo. L’ex sindaco di Firenze ha presentato questo pomeriggio il programma elettorale in vista delle elezioni del prossimo 4 marzo, un programma fatto da tanti aiuti alle famiglie e da quelli alle imprese. Renzi non dimentica però di essere in campagna elettorale e manda qualche steccata ai suoi avversari politici, soprattutto a quel centro destra accreditato di una vittoria, almeno in molti dei collegi elettorali, e si domanda retoricamente che senso ha abbassare le tasse a miliardari tramite la Flat Tax, proposta fatta direttamente da Berlusconi. Accenno anche allo "Ius Soli", la legge non approvata in questa legislatura, e che dovrebbe essere una delle prime da discutere nella prossima legislatura.

SCONTRO RAGGI-LORENZIN SUI VACCINI

È stata una mozione approvata a larga maggioranza dal Campidoglio a scatenare l’ennesima polemica politica sui vaccini, questa volta tra il sindaco di Roma e il ministro della salute Lorenzin. La maggioranza capitolina ha infatti deliberato nei giorni scorsi una mozione nella quale si chiede di permettere l’entrata a scuola, anche dopo il 10 marzo dei bambini di nidi e materna non ancora vaccinati. Per la Raggi la "continuità didattica" vale più della mancanza di vaccino, anche se questo è previsto dalla legge. Immediata la risposta del ministro della salute, risposta nella quale si sottolinea che l’ingresso potrà essere permesso solamente a coloro che dimostreranno di aver fatto già la prenotazione per ottemperare alle disposizione di legge, scuole chiuse invece per coloro i cui genitori non hanno intenzione di portare i figli per la vaccinazione. La Lorenzin ricorda al sindaco capitolino che sulla questione ha già deliberato il Consiglio di Stato, quindi la mozione approvata è "palesemente contro legge".

DESSÌ IN AFFITTO A MENO DI OTTO EURO AL MESE

Nuova polemica sul candidato al senato Emanuele Dessì, vincitore delle primarie nel collegio Lazio 3. Oggi alcune testate giornalistiche hanno evidenziato come il pentastellato sia da anni in affitto in una casa popolare dietro pagamento di un corrispettivo inferiore ai 100 euro annui. Inizialmente i vertici dei grillini avevano fatto quadrato sul loro candidato, salvo poi fare marcia indietro ed affermare che sarebbe stata effettuata un’indagine interna. Dessì aveva già avuto i clamori della cronaca per la sua vicinanza ad un componente della famiglia Spada, questa nuova tegola adesso rischia di metterlo fuori gioco. Nonostante comunque le affermazioni dei vertici del movimento, la questione ha fatto decollare la polemica interna, con la base che domanda a gran voce una "revisione" delle liste.

ENNESIMO NAUFRAGIO A NORD DELLA LIBIA

Le cattive condizioni del mare e la vetustà dell’imbarcazione usata, questi gli ingredienti dell’ennesimo naufrago di migranti. Il barcone si è rovesciato a poche ore dalla partenza, vicinissimo alla Libia, immediati i soccorsi che hanno permesso il recupero di tre naufraghi, pe un’altra novantina poche le speranze. Con quest’ennesima tragedia il numero di migranti periti nel 2018 è di oltre 250 persone, numero che rende il mese di gennaio uno dei più mortali di sempre.

SERIE A, SI TORNA IN CAMPO: SAMPDORIA-TORINO E INTER-CROTONE

Si torna in campo per la Serie A con due partite molto interessanti. Walter Mazzarri prova a continuare il suo percorso positivo al Torino, torna a Genova per affrontare la Sampdoria che ha guidato per due anni in passato. I blucerchiati sono in un momento molto positivo, grazie a quattro punti in pochi giorni contro la Roma. Se nella sfida del Ferraris il gol nel finale di Edin Dzeko aveva lasciato l'amaro in bocca, allo Stadio Olimpico il gol di Duvan Zapata aveva regalato tre punti. Alle 20.45 l'Inter prova a tornare alla vittoria che manca da diversi turni. A San Siro arriva il Crotone di un ex molto amato, Walter Zenga.

BATSHUAYI NON FA RIMPIANGERE AUBAMEYANG, MA ''FA PIANGERE'' CONTE

Il Borussia Dortmund nella sessione di calciomercato di gennaio ha ceduto Pierre-Emerick Aubameyang all'Arsenal per una cifra importante e ha deciso di sostituirlo con il giovane belga Michy Batshuayi arrivato in prestito dal Borussia Dortmund. Quest'ultimo non ha fatto rimpiangere il gabonese, siglando una doppietta nella gara d'esordio con la maglia giallonera. E' così che contribuisce in maniera determinante alla vittoria contro il Colonia 3-2 in trasferta, con la rete di Andre Schurrle a dire il vero a decidere la partita nel finale. Chissà che Antonio Conte non rimpianga già l'ex stella dell'Olympique Marsiglia, vedremo come risponderà con la maglia dei blues Olivier Giroud.

