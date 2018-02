"TOGLICI I FIGLI O SARANNO MAFIOSI"/ Liberarli dalla ndrangheta è essere madri due volte

Venti donne, moglie e madri della 'ndrangheta hanno chiesto al Tribunale dei minori di Reggio Calabria di togliere loro la responsabilità dei figli. MAURO LEONARDI

04 febbraio 2018 Mauro Leonardi

LaPresse

Sono già venti le mamme, figlie, nipoti e mogli di 'ndranghetisti che, dal 2012 ad oggi, hanno chiesto al Tribunale dei minori di Reggio Calabria di togliere loro la responsabilità genitoriale dei figli — o di limitarla — per evitare che crescano nell'ambiente della 'ndrangheta. Lo ha raccontato don Luigi Ciotti, il presidente di Libera, spiegando che il movente di queste donne "è il bisogno di ritrovare — per i figli — la libertà, la dignità, la vita rubata dalla mafia".

E così, in Calabria, la lotta alla 'ndrangheta passa anche per il sacrificio di madri che appartengono a famiglie malavitose e che rinunciano ai figli affinché essi non debbano crescere respirando i codici della mafia e finendo per convincersi che malavita, sangue, violenza ed omertà siano qualcosa di normale. Queste madri offrono quanto di più prezioso hanno — la loro maternità — affinché questi figli possano davvero essere liberi. Queste madri sono madri perché sono madri due volte. Danno due volte la vita ai loro figli: la prima mettendoli al mondo, la seconda dando loro la possibilità di vivere liberi dalla mafia anche se questo significa essere liberi — cioè privati, nel senso di lontani, distanti, distaccati — dalla propria madre.

Queste madri sono madri per davvero.

E penso alla contrapposizione tra una mafia che si presenta come utero-cupola, come "famiglia", da cui non si può uscire se non quando si è morti perché quella "famiglia" è una famiglia che reprime ogni libertà rispetto a codici e riti a delinquere tramandati da secoli e queste madri, anche loro con un utero, ma che è grembo vero. Perché veramente proietta verso la luce e verso la vita, utero che "educa": cioè, etimologicamente "tira fuori". Perché amare è permettere ai propri figli di diventare ciò che essi sono e non di obbedire a tradizioni e regole non scritte che già predeterminato la loro vita. Vuol dire non solo "mettere al mondo" ma anche prendersi cura di chi si è generato così che questi possa crescere e fiorire. E se tutto ciò significa "lasciarlo andare" anzi tempo, lasciarlo andare quando ancora è piccolo e minore perché è l'unica possibilità di capacitarlo alla libertà, di autorizzarlo a prendere autonomamente in mano la propria vita e le proprie scelte, ebbene, lo si "lascia andare", dolorosamente. Ma fieramente e dignitosamente. Queste donne sanno che dentro il mondo in cui vivono, la mafia è troppo forte per loro che non contano niente e che non avrebbero la forza di educare i loro.

Queste madri eroiche non devono però essere troppe perché non si può costringere un intero popolo ad essere eroico. Perché non è normale essere eroici. È normale essere normali. Uno Stato che costringe ad essere eroici non è uno stato normale. Applausi quindi a queste madri che sono madri due volte. Ma con la speranza che venga presto il momento in cui di questa eroicità non ce più bisogno.

© Riproduzione Riservata.