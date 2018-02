Valanga a Campo Felice, Gran Sasso/ Ultime notizie: morti 2 sciatori travolti dalla slavina fuoripista

Campo Felice, valanga sul Gran Sasso: Abruzzo, ultime notizie e dramma per alcuni sciatori fuoripista. Due travolti e morti sotto la slavina: salvo un terzo, tutti originari di Roma

04 febbraio 2018 - agg. 04 febbraio 2018, 12.28 Niccolò Magnani

Valanga a Campo Felice sul Gran Sasso (LaPresse)

Purtroppo le prime voci non confermate ora vengono date per ufficiali: sono morti i due sciatori che vicino a Campo Felice sono stati travolti dalla valanga improvvisamente staccata mentre loro si trovavano in un fuoripista in provincia dell’Aquila: non ce l’hanno fatta, troppa la neve caduta con la slavina e nonostante i soccorsi immediati le loro condizioni erano fin da subito considerate gravissime. Gli uomini del Soccorso Alpino hanno trovato i corpi senza vita dei due sciatori sbattuti prima contro gli alberi e poi sepolti da un cumulo enorme di neve. Erano tutti e due romani di origine, come il terzo disperso che invece è stato ritrovato vivo per fortuna e portato in eliambulanza all’ospedale San Salvatore dell'Aquila. Non è in gravi condizioni, quasi miracolosamente visto la quantità di neve staccata nell’area “Anfiteatro”: la slavina pare non aver fatto altri danni, anche se ovviamente il bilancio di Campo Felice è già così drammatico. Per cercare i corpi sono state utilità alcune unità cinofile che hanno provveduto a trovare quasi subito i due sciatori: purtroppo non c’era più nulla da fare per loro.

VALANGA A CAMPO FELICE

Dalle montagne sopra Campo Felice, in provincia de L'Aquila, si è staccata questa mattina una valanga che avrebbe travolto due persone. La slavina è avvenuta sul massiccio del Gran Sasso, nella zona chiamata “Anfiteatro”, una località che non è servita dagli impianti di risalita. Sul posto sono intervenuti subito gli uomini del Soccorso Alpino con tecnici, unità cinofile e l'elisoccorso. Stando a quanto riportato dal Fatto Quotidiano, i due sciatori si sarebbero avventurati in un fuori pista in una zona non servita dagli impianti. Le informazioni però sono confuse e contrastanti: secondo il Corriere della Sera una massa di neve, con un fronte di un centinaio di metri, avrebbe travolto tre sciatori, due dei quali sarebbero morti, mentre il terzo avrebbe riportato una contusione all'anca. Ieri una valanga è caduta in Valtellina e ha travolto due sci-alpinisti che sono stati salvati pochi minuti dopo dai compagni con i quali erano saliti a 1.900 metri, nella zona di Monte Cadelle. (agg. di Silvana Palazzo)

CAMPO FELICE, VALANGA SUL GRAN SASSO

Un’enorme valanga è caduta poco fa sul massiccio del Gran Sasso, precisamente nel comprensorio a Campo Felice nell’Abruzzese: al momento del forte distacco della massa di neve, pare con un fronte di un centinaio di metri, vi erano alcuni sciatori impegnati in un fuori pista. Secondo il Corriere della Sera edizione L’Aquila, vi erano in quel momento dove è caduta la slavina due sciatori travolti: l’Ansa, su fonte del Soccorso Alpino italiano, non parla di vittime al momento ma non è escluso che purtroppo il bilancio della valanga di Campo Felice sia più tragico. In quella zona, attraversata da condizioni meteo assai difficoltose, ci sono molte piste da sci e dove la neve fresca in seguito all’abbondante nevicata notturna era molto ingente. Secondo il servizio di Cnsas, «sono immediatamente scattate le ricerche dei soccorritori con unità cinofile e l’ausilio di un elicottero, a bordo del quale ci sono i soccorritori del Corpo nazionale Soccorso Alpino».

DUE SCIATORI TRAVOLTI, FONTI NON CONFERMATE “1 MORTO”

Ci sono notizie non confermate ancora da fonti ufficiali del Soccorso Alpino e dei principali media italiani, eppure alcune voci dall’Abruzzo parlano di un morto e un ferito, e un altro sciatore disperso. Lo dice Abruzzo24, aggiornando le ultime notizie sulla valanga di Campo Felice: «Sono stati travolti da una valanga, che si è staccata dalla montagna di Campo Felice: uno sciatore è morto, uno è rimasto ferito e un terzo risulta attualmente disperso. L’elicottero del 118 e i soccorritori del Cnsas sono in questo momento impegnati nelle operazioni di recupero e ricerca». Pare che gli sciatori siano stati travolti dalla valanga durante un fuoripista tra due comuni di Lucali e Rocca di Cambio: le piste sciistiche principali di Campo Felice non sono interessate dalla valanga, ma resta l’allerta su tutta la zona anche per le prossime ore.

