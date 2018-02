Uma Thurman, molestie e accusa di tentato omicidio/ Video, “Quentin Tarantino stava provocando la mia morte”

Uma Thurman molestata da Weinstein: l'attrice di Kill Bill si aggiunge alla lunga lista di donne aggredite dal produttore. Il ricordo dell'incidente d'auto "causato" da Quentin Tarantino

04 febbraio 2018 Fabio Belli

Uma Thurman

Le accuse di Uma Thurman nei confronti di Quentin Tarantino, anche se non riguardano la sfera sessuale, stanno diventando maggiormente circostanziate. L'attrice ha raccontato in maniera molto cruda come la pretesa del regista di farle guidare una fuoriserie senza controfiugra in Kill Bill abbia rischiato di costarle molto cara: "Mi ritrovai stritolata con il volante contro la mia pancia e con le gambe incastrate sotto di me con un dolore infernale e pensando che non avrei più camminato. Quando tornai dall'ospedale avevo un collarino e le mie ginocchia erano danneggiate e con un enorme bernoccolo sulla testa. Volevo vedere l'auto ed ero sconvolta. Accusai Quentin di aver cercato di uccidermi." Questa l'accusa dopo l'incidente subito, nonostante la Thurman avesse messo in guardia il regista di non sentirsi a suo agio alla guida di una macchina così potente. Dopo anni, la Thurman è venuta in possesso del video dell'incidente, che la Miramax aveva sempre negato senza un documento che esonerarsse dalle responsabilità su eventuali problemi di salute dell'attrice.

In questo articolo del NY Times, il video dell'incidente di Uma Thurman sul set di Kill Bill.

ANCHE UMA TRA LE VITTIME DI WEINSTEIN

Il caso Weinstein sembra non voler finir male: il potente produttore hollywoodiano accusato di aver molestato un gran numero di attrici, alcune delle quali famosissime, ha scatenato un movimento d’opinione contro le molestie ed i maltrattamenti sulle donne che ha coinvolto tutto il mondo, ma i nomi che si aggiungono alla lista delle donne passate sotto le molestie di Weinstein sembrano infiniti. L’ultimo fra di essi è quello di Uma Thurman, tra le più celebri dive di Hollywood che ha avuto modo di lamentarsi, durante la produzione dei due “Kill Bill”, del comportamento di Weinstein come produttore e di Quentin Tarantino come regista. Ma se i comportamenti inappropriati di Tarantino non riguardavano la sfera sessuale, quelli di Weinstein ricadono sistematicamente in quella casistica di molestie che l’ha fatto finire sulle prime pagine di tutti i giornali.

L'AGGRESSIONE IN UNA STANZA D'ALBERGO

La lite con Tarantino risale al secondo Kill Bill, quando il regista costrinse la Thurman a guidare l’automobile Karmann Ghia modificata senza far uso della controfigura, come l’attrice avrebbe preferito. Girando la scena, la Thurman ebbe un incidente, con ferite alle ginocchia e al collo che ancora oggi le procurano problemi di salute, e per anni la Miramax rifiutò di fornirle il video dell’incidente. Weinstein invece l’aggredì in una stanza d’albergo, saltando letteralmente addosso alla Thurman e cercando di svestirsi mentre lei si dimenava sotto di lui. “Mi spinse a terra e cercò di mettersi sopra di me e di svestirsi. Fece molte cose sgradevoli, ma non insistette più di tanto e non mi costrinse. Mi sentivo come un animale che si contorce per liberarsi, come una lucertola.” Questo il racconto dell’attrice che ha raccontato di non aver denunciato Weinstein che la minacciò di rovinarle la carriera definitivamente.

