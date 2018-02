VOLO DELL'ANGELO, CARNEVALE DI VENEZIA 2018/ Elisa Costantini sarà la protagonista di quest'anno

Volo dell'angelo al Carnevale di Venezia 2018: la protagonista dello storico rituale sarà Elisa Costantini, 19 anni, studentessa a Ca' Foscari e veneziana DOC

04 febbraio 2018 Fabio Belli

Al Carnevale di Venezia 2018 è il giorno del Volo dell'Angelo

Al Carnevale di Venezia 2018 è il giorno del Volo dell'Angelo: protagonista del rituale che rappresenta uno dei momenti più caratteristici di un Carnevale tra i più storici del mondo, la giovane studentessa 19enne Elisa Costantini, scelta per "volare" dal campanile di piazza San Maro verso il palco allestito al centro della location per quello che viene da sempre considerato il rituale in grado di fare ufficialmente il via al Carnevale di Venezia. Elisa è una ragazza di Burano estremamente legata alle tradizioni veneziane, oltre ad essere studentessa a Ca' Foscari è una regatante e si è fregiata della vittoria nella Regata di Murano, oltre ad aver vinto con Elena Costantini, l'argento nella Regata Storica 2017. Ma quello del Volo dell'Angelo è sempre un rituale in grado di togliere il fiato a chi lo osserva e, soprattutto, a chi ha la fortuna di esserne protagonista.

VOLO DELL'ANGELO: L'EMOZIONE DEL LANCIO E IL RICORDO DELLO SCORSO ANNO

Ed Elisa, in un'intervista rilasciata a VeneziaToday, non ha nascosto l'emozione per il compito di dover interpretare quella che tradizionalmente viene chiamata la "Maria", protagonista del Volo dell'Angelo in piazza San Marco: "Lo scorso anno quando vedevo scendere Claudia Marchiori, la Maria che mi ha preceduto ad interpretare l’Angelo, mi sono emozionata tantissimo, perché mi sono ritrovata a pensare che avrei potuto esserci io al posto suo l’anno dopo E così è stato e adesso sono nervosa, emozionata, e sento che la tensione cresce sempre di più. Voglio viverlo tutto d’un fiato, guardare la mia Burano dall’alto, osservare la maestosità di Venezia. E godermi la gente che sarà là sotto a guardare, sentire il pubblico. Mi accompagnerà mio padre prima del lancio. Sono felicissima e vivo quest'esperienza un po' come fosse la mia regata più importante.“





© Riproduzione Riservata.