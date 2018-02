AUGURI SAN VALENTINO 2018/ 14 febbraio, frasi romantiche, immagini, idee regalo: il bigliettino vince sempre

Auguri San Valentino 2018: le frasi più romantiche per gli innamorati, modi originali per le coppie per augurarsi un 14 febbraio da ricordare e da vivere insieme

05 febbraio 2018 Fabio Belli

Auguri di San Valentino 2018

Quali possono essere le frasi più originali e romantiche per farsi gli auguri in vista di San Valentino 2018? E' arrivato il momento per gli innamorati di iniziare a pensare a quali possono essere i modi più efficaci per augurare un 14 febbraio magico al proprio partner. Alcuni dei suggerimenti possibili, partendo innanzitutto da chi ha davvero intenzione di fare sul serio: "Vorrei poter rubare un pezzo di luna e rinchiuderlo in un cofanetto blu come i tuoi occhi tempestato da stelle, e donartelo il giorno di san Valentino. Dentro ci sarà un biglietto con scritto: mi vuoi sposare? Ti amo." Per chi magari ha iniziato a stare da poco insieme, c'è il sempre efficacissimo "Ti amo in tutte le lingue del mondo": "Ti amo così tanto, che non so come dirtelo. I love you, Je t'aime, Te amo, Ti amo." Ma si può dire "ti amo" anche senza usare la parola "amore", scrivendo ad esempio: "Io nei tuoi occhi mi ci perderei per un'intera vita".

LE IDEE REGALO PER SAN VALENTINO

Certo, un biglietto romantico per San Valentino è importante e trovare l'idea giusta è fondamentale. Ma quasi sempre, assieme al biglietto bisogna abbinare un certo tipo di regalo. E le idee per fare breccia nel cuore del proprio partner con il regalo giusto vanno cercate con grande attenzione. A volte però, i pensieri classici sono quelli che riscuotono maggior successo. Le donne ad esempio gradiscono particolarmente le collane, non solo per il possibile valore, ma anche per il significato che si può associare ad un gioiello. I fiori sono sempre graditissimi e romantici, ed un completino intimo può accendere la fantasia al momento giusto. Per gli uomini, il contraltare della collana è l'orologio, simbolo delle ore passate insieme. Ma dalla propria amata è bello anche ricevere un weekend da passare insieme, romanticamente, in una Spa, mentre al posto dei fiori, una donna può far sciogliere il cuore di un uomo senza dubbio con un biglietto appassionato.

