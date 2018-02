Erdogan a Roma/ Terminata Udienza con Papa Francesco: il dono di Bergoglio simbolo di pace

Erdogan a Roma, il presidente incontra Papa Francesco, Gentiloni e Mattarella: ultime notizie e resoconto del viaggio in Italia. Pace, Gerusalemme, terrorismo e polemiche contro la Turchia

05 febbraio 2018 - agg. 05 febbraio 2018, 12.16 Niccolò Magnani

Erdogan a Roma, incontro con Papa Francesco

Nella sua prima Udienza della giornata, Papa Francesco ha accolto oggi il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, giunto ieri sera in Italia dove resterà per appena 24 ore. L'udienza, come riporta Askanews, ha avuto una durata di 50 minuti, più del previsto. L'inizio era fissato alle 9.30 ma a causa di qualche minuto di ritardo da parte del leader turco, Bergoglio lo ha accolto nella sua biblioteca solo alle 9.52 dove è rimasto fino alle 10.42. Un'udienza a porte chiuse, dalla quale non trapela al momento alcun dettaglio particolare. Insieme a Papa Francesco ed a Erdogan, anche due interpreti. L'agenda di oggi del Pontefice prevedeva numerosi appuntamenti e nonostante alle 10.15 fosse in programma una udienza con i vescovi caldei in visita “ad limina apostolorum”, l'incontro con il leader turco si è protratto per oltre 30 minuti. A Erdogan, il Papa ha regalato un medaglione che raffigurerebbe "un angelo della pace che strozza il demone della guerra. E’ il simbolo di un mondo basato sulla pace e la giustizia". Terminato l'incontro in Vaticano, il presidente turco si è spostato da Mattarella, al Quirinale in vista di una colazione con il capo dello Stato italiano, poi toccherà al premier Gentiloni ed al gruppo di imprenditori italiani. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

L’INCONTRO CON PAPA FRANCESCO

Il Vaticano è blindato, l’intero centro di Roma lo è e l’arrivo del presidente turco Recep Tayyip Erdogan al momento non ha avuto particolari intoppi: inizia la giornata del “sultano” nella Capitale con tre importanti incontri iniziati con quello maggiormente rilevante dal punto di vista “simbolico”. Papa Francesco, il premier Gentiloni e il Presidente Mattarella: con il Pontefice l’incontro ufficiale è appena scattato, dopo l’arrivo nella Santa Sede del primo premier turco nella storia che varca queste porte. Un incontro di mezz’ora con Francesco al cui centro vi sarà il nodo Gerusalemme e il mantenimento dello status quo: «Vedo questa visita come un’opportunità significativa di attirare l’attenzione sui valori umani comuni, l’amicizia e i messaggi di pace», ha detto Erdogan prima di imbarcarsi ieri sera da Istanbul per giungere in Italia. Sempre al centro del colloquio, «Discuteremo di Palestina, Gerusalemme, Siria, Iraq, antiterrorismo, questioni dei rifugiati, aiuti umanitari», ammette Erdogan. Sarà interessante vedere cosa dirà il Papa, già in passato piuttosto critico per quei Paesi che limitano le libertà e i diritti umani primari oltre che fomentare in molte occasioni episodi di terrorismo: la diplomazia vaticana farà da collante principale, ma non è per nulla scontato che in quel colloquio tra i due leader vi siano solo scambi “pacifici e distesi”.

LE POLEMICHE CONTRO IL PRESIDENTE TURCO

Un leader musulmano, incubo per i giornalisti, gli insegnanti e i giovani del proprio Paese e da molti accusati di esser stato connivente con l’Isis; riassume bene il senso delle tante polemiche per la visita di Erdogan a Roma - che non ha voluto incontrare i giornalisti in una conferenza stampa - il cronista del Foglio Giulio Meotti, esperto di Medio Oriente e di Israele. «Penoso spettacolo di Erdogan in Italia, satrapo furente, antisemita, anticristiano, antiarmeno, antidemocratico, antisraeliano, purgatore di giornalisti, incarceratore di scrittori, anticurdo, antilaico, per molti versi più pericoloso del Califfo»: il riassunto potrebbe allargarsi alle tante manifestazioni che sono programmate oggi a Roma proprio per protestare contro la semi-dittatura turca e le persecuzioni contro i curdi e chiunque non sia perfettamente alleato con il regime di Erdogan. Decisamente più duro e polemico l’intervento di Matteo Salvini, che di fronte all’arrivo di Erdogan, scrive su Facebook: «Mi vergogno - ha commentato il leader della Lega Matteo Salvini - che l'Italia ospiti il rappresentante di un regime estremista sanguinario, di un Paese islamico nei fatti, dove la religione comanda sulla legge. La Turchia in Ue sarebbe il disastro. Vorrei vedere come voteranno i partiti, compresa Fi, la nostra mozione contro l'ingresso della Turchia in Ue».

