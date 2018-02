Incidente stradale/ A19 Palermo-Catania, scontro tra due auto: anche un bambino tra i feriti (5 febbraio 2018)

Incidente stradale, Palermo-Catania: tamponamento tra due auto, feriti un conducente ed un bimbo. Sulla Catania-Sicuracusa auto contro mucca. Le ultime notizie di oggi, 4 febbraio 2018.

Un grave incidente stradale fortunatamente senza vittime si è registrato ieri sera in Sicilia, sulla Palermo-Catania all'altezza di Altavilla Milicia, nel quale sono rimaste coinvolte due vetture: una Renault Kangoo ed una Volkswagen. Un tamponamento violento, quello avvenuto intorno alle 19:30 sulla strada che conduce al capoluogo siciliano, e che, come riportato da Palermotoday.it, ha provocato due feriti: un uomo di 46 anni alla guida della Kangoo ed un bambino che invece viaggiava con i genitori a bordo della seconda vettura. Dopo l'impatto sul posto sono prontamente giunti i soccorritori del 118 insieme a due ambulanze, al personale Anas ed agli agenti di polizia stradale che si sono occupati, oltre che degli accertamenti relativi alle dinamiche del sinistro anche della situazione legata al traffico, per via delle lunghe code che si sono formate nel giro di pochi minuti. Il 46enne è stato medicato e poi trasportato presso il pronto soccorso del Buccheri La Ferla, mentre il piccolo all'Ospedale dei Bambini. Dalle prime indiscrezioni pare comunque che nessuno dei due possa definirsi in pericolo di vita. Ignote al momento le cause dell'incidente, sulle cui dinamiche sono al lavoro gli uomini della Polstrada. Dopo circa un'ora dall'incidente, l'autostrada è poi stata completamente sgomberata e la circolazione è tornata alla normalità.

CATANIA-SIRACUSA: AUTO CONTRO UNA MUCCA: FERITA UNA DONNA

Incredibile incidente stradale quello avvenuto verso la mezzanotte di ieri sulla Catania-Siracusa. Siamo ancora in Sicilia e questa volta ad essere coinvolte nel nuovo sinistro non sono state due vetture bensì un'auto contro una mucca. A darne notizia è il portale NuovoSud.it che spiega come una Ford Fiesta con a bordo tre persone si sia trovata improvvisamente di fronte una mucca in libero pascolo mentre transitava subito dopo il bivio per Augusta, proprio sulla carreggiata in direzione di Siracusa. L'automobilista ha tentato di evitare l'animale ma purtroppo non c'è stato nulla da fare: l'auto avrebbe inevitabilmente colpito la mucca sul lato destro. L'impatto è stato talmente violento da aver provocato la morte dell'animale e il ferimento di una delle persone che si trovava a bordo dell'auto. Si tratta di una donna, ferita ma cosciente, la quale subito dopo l'arrivo di un'autoambulanza del 118 è stata medicata e poi trasferita al Pronto soccorso dell'ospedale Umberto I di Siracusa. Dalle prime indiscrezioni pare che la donna non sia in pericolo di vita, mentre ad avere la peggio è stato invece l'animale, rimasto ucciso sull'asfalto. Sul posto, dopo l'allarme, sono giunti anche gli uomini della Polstrada per tutti i dovuti accertamenti.

