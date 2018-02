Macerata, sparatoria di Luca Traini/ L’amico del 29enne: “era un buono”. Berlusconi, “nessun atto politico”

Sparatoria di Luca Traini a Macerata: ultime notizie, emergenza razzismo? L'amico del 29enne fascista, "era un buono, ma negli ultimi tempi..". I commenti politici anti e pro Salvini

05 febbraio 2018 Niccolò Magnani

Luca Traini, raid fascista a Macerata

Intervistato dal Resto del Carlino, parla un amico di Luca Traini a due giorni dagli incresciosi fatti di Macerata, con la sparatoria folle contro i ragazzi immigrati della città marchigiana. I feriti sono per fortuna tutti in buona salute, anche se terrorizzati e spaventati dal poter uscire dall’ospedale e “rischiare” nuovi gesti emulativi in stile Traini: per evitare tutto questo le forze dell’ordine sono presenti massicciamente a Macerata ma è chiaro che il problema va ben oltre il “rischio sicurezza” per le strade e si situa invece in una profonda emergenza culturale che sconfina ben fuori le Marche. «Ci siamo conosciuti in palestra quando lui aveva 16-17 anni. Era dimagrito e stava iniziando a costruire il fisico. Noi, in modo bonario, lo chiamavamo ‘dinosauro’ perché mangiava tanto. Era fidanzato con una ragazza di Pollenza, che qualche volta lo veniva a prendere in macchina», spiega Gianni Seri, uno dei pochissimi amici rimasti vicini a Luca Traini in questi anni di forte “radicalizzazione” fascista. Con quella ragazza finì male e il 29enne rimase molto male.

«È stato sempre buono, calmo. Solo con chi conosceva bene si prendeva la libertà di abbracciarlo forte. L’ho visto piangere più volte, soprattutto per la madre. Il padre non si è mai preoccupato delle condizioni in cui versava la famiglia, secondo quanto mi raccontava Luca. Con il fratello Mirko non andava d’accordo. Era andato a vivere dalla nonna a Tolentino, lasciando la zona Corneto, proprio perché non riusciva a mantenersi. Ma aveva voglia di lavorare», spiega ancora l’amico con cui però non si vedevano dall’estate. E quel razzismo sempre più strisciante era un motivo abbastanza imponente: «Negli ultimi anni però era diventato razzista perché si diceva infastidito dal fatto che gli autori di colore, di furti o tentativi di stupro, rimanessero sempre impuniti. Le percepiva come ingiustizie. E penso che l’altra mattina, anche se io mai avrei immaginato avesse fatto un gesto simile, per lui sia stato come uno sfogo, un monito, un avvertimento. Secondo me Luca non voleva uccidere, altrimenti avrebbe sparato in modo diverso, voleva vendicarsi di quanto avvenuto alla 18enne, fatta a pezzi. È stato quello il fattore scatenante. Non era un gesto premeditato».

DA CALENDA A MARONI: GLI “ATTACCHI” A SALVINI

Roberto Maroni, in maniera sottile, commentando i fatti di Macerata ha tirato una frecciatina al suo segretario Salvini, finito nella bufera in questi giorni per le forti dosi di razzismo e xenofobia di cui è accusato ormai da tanto tempo e non solo in questa campagna elettorale. «Che orrore. Questo è un criminale fascistoide, non c’entra nulla con la gloriosa storia della nostra grande Lega Nord», sottolineando forse un cambio di passo della stessa Lega negli ultimi anni di allontanamento dal progetto iniziale di Bossi. Contro Salvini, ma in maniera più esplicita si muove anche il ministro Carlo Calenda, oggi intervistato sul Corriere della Sera: «Manca di etica, senso delle istituzioni e sta spingendo la Lega ai limiti di quello che una volta si chiamava l'arco costituzionale», attacca il ministro dello Sviluppo Economico, che poi conclude «Maroni per esempio è stato un ottimo ministro e un buon amministratore e anche Zaia è apprezzato in Veneto. Ora il partito si è trasformato nelle mani di questo ragazzo che dimostra quotidianamente di non avere alcuna competenza o visione se non quella di soffiare sul fuoco delle paure». A completare l’arco degli interventi politici a contorno della tentata strage di Macerata, è Berlusconi questa mattina a commentare il rischio razzismo in una intervista alla radio. «Solo uno squilibrato può fare una cosa del genere, non ci vedo nulla di politico perché la politica non porta a queste follie. Non c'è un clima generale di odio ma qualche persona fuori di testa che in questo clima ci sguazza».

