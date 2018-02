Rapina a mano armata, arrestato figlio procuratore di Brescia/ E' accusato di aver assaltato un supermercato

05 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Gianmarco Buonanno, figlio del procuratore capo di Brescia, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di rapina a mano armata. La rapina risale a cinque giorni fa, quando il 32enne - figlio del magistrato Tommaso Buonanno che guida la Procura di Brescia - ha fatto irruzione in un supermercato a Zogno, in provincia di Bergamo, con altri due complici. I tre, con il volto in parte coperto, hanno minacciato i presenti con una pistola e una mitraglietta, poi hanno svuotato le casse, portando via circa 12mila euro. I carabinieri sono riusciti a mettere subito dopo le manette a uno dei tre banditi, Luigi Mazzocchi, pregiudicato di Seriate. Poco dopo la stessa sorte è toccata a Gianmarco Buonanno. Determinante è stata anche l’identificazione dell’auto intestata al padre e ripresa dalle telecamere di sorvegliata. Stando a quanto riportato da Il Giornale, sarebbe stato il figlio del procuratore a impugnare il mitra usato per compiere la rapina.

ARRESTATO FIGLIO PROCURATORE DI BRESCIA PER RAPINA A MANO ARMATA

Per il figlio del procuratore Tommaso Buonanno le manette sono scattate sabato notte in casa. Il terzo complice della rapina a mano armata, invece, è ancora ricercato. Nell’abitazione del primo arrestato, 49enne, i carabinieri hanno trovato e recuperato una parte del bottino, oltre a diverse armi usate per portare a termine la rapina. Buonanno è attualmente coinvolto nell’inchiesta che ha denunciato due anni fa i maltrattamenti subiti dai pazienti ospiti della comunità Shalom di Palazzolo sull’Oglio, fondata da suor Rosalina Ravasio. Il figlio del magistrato, che ha problemi di tossicodipendenza, non è l’unico in famiglia ad aver avuto problemi con la giustizia. Nel febbraio dello scorso anno suo fratello Francesco, secondogenito del procuratore, ricevette la visita delle forze dell’ordine che perquisirono la casa di Bergamo nell’ambito dell’inchiesta che portò all’arresto di 41 ultrà dell’Atalanta accusati di spaccio e consumo di cocaina prima di compiere azioni violente fuori dallo stadio.

