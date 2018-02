TERZA GUERRA MONDIALE/ La tempesta dopo la quiete Olimpica? (ultime notizie)

Terza Guerra Mondiale, ultime notizie: la tempesta dopo la quiete Olimpica? Varie fonti di intelligence lasciano presagire come Usa e Corea del Nord potrebbero presto attaccarsi

05 febbraio 2018 Fabio Belli

Trump, attacco "misurato" alla Corea del Nord?

Difficile dire se la quiete Olimpica sarà davvero solo il preludio ad una tempesta tra Usa e Corea del Nord. Il clima da Terza Guerra Mondiale persiste con i due stati che non sembrano davvero persuasi a mettere da parte i propositi bellici, considerando comunque che lo svolgimento delle Olimpiadi invernali a Pyeongchang, in Corea del Sud, viene visto da molti come una grande occasione di dialogo e distensione. E così sarà con diversi appuntamenti e incontri diplomatici all'orizzonte, ma la tregua potrebbe essere tale nel vero senso della parola. Varie fonti di intelligence infatti ipotizzano come gli Usa potrebbero cercare la prova di forza nei confronti della Corea del Nord e di Kim Jong Un già alla fine dei Giochi, con quello che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha definito "un pugno" per capire se Kim stia facendo a sua volta sul serio.

LE PREOCCUPAZIONI DI SEUL

Quello statunitense sarebbe un attacco "misurato", nulla di clamoroso ma un modo per far capire a Kim Jong Un che Washington è già in grado di colpire Pyongyang quando vuole, a proprio piacimento. Una mossa che potrebbe però scatenare reazioni incontrollate da parte del leader nordcoreano, e che viene vista come estremamente imprudente da parte del resto della Comunità Internazionale. In particolare da Seul, con la Corea del Sud che vorrebbe giocarsi al massimo la chance Olimpica per trasmettere un messaggio di distensione, il che spiega anche il gran lavoro compiuto nelle ultime settimane dal Ministero per la Riunificazione delle Coree. E in molti raccontano che a Seul si stanno preparando i 3mila tunnel antiaerei che potrebbero servire in caso di guerra.

© Riproduzione Riservata.