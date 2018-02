Terremoto oggi/ INGV ultime scosse: Frosinone, sisma M 2.1 a Campoli Appennino (5 febbraio 2018, ore 8:16)

Terremoto oggi 5 febbraio 2018, INGV ultime scosse e notizie: Lazio, sisma di magnitudo 2.1 a Frosinone. Gli aggiornamenti in tempo reale sull'attività sismica.

05 febbraio 2018 Emanuela Longo

Terremoto oggi (Foto: da Pixabay)

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.1 della scala Richter si è verificata questa mattina, alle 6:22, a 2 km a Est di Campoli Appennino, in provincia di Frosinone, nel Lazio. Il sisma, registrato dalla Sala Sismica INGV di Roma ha avuto le seguenti coordinate geografiche: 41.73 di latitudine e 13.7 di longitudine, ad una profondità di 2 km. Il terremoto è stato localizzato esattamente a 73 km a Est di Latina e ad altrettanti km a Sud Est di L'Aquila. Numerosi i comuni entro i 20 km dall'epicentro nei quali la scossa, seppur di lieve entità, è stata chiaramente avvertita, ecco quali rientrano nella cosiddetta "zona rossa", ovvero entro i 10 km: Campoli Appennino (FR), Posta Fibreno (FR), Pescosolido (FR), Alvito (FR), Vicalvi (FR), Broccostella (FR), Fontechiari (FR), Sora (FR), San Donato Val di Comino (FR). Appena fuori sono stati numerosi gli altri comuni coinvolti, da Casalvieri a Roccasecca, sempre in provincia di Frosinone, toccando poi varie località in provincia de L'Aquila come Pescasseroli, Opi, Balsorano, Villavallelonga, San Vincenzo Valle Roveto, Villetta Barrea e Collelongo.

LAZIO, ANCORA PAURA A RIETI: SISMA DI M 3.4

Diversi i terremoti registrati nella giornata di ieri, domenica 4 febbraio, in merito ai quali segnaliamo l'ultimo sisma di magnitudo 2.7 della scala Richter registrato a Gargnano, in provincia di Brescia, chiaramente avvertito in numerose località, da Toscolano-Maderno a Valvestino, Capovalle, Magasa, Gardone Riviera, Vobarno, Idro, Treviso Bresciano, Anfo, Tignale, Roè Volciano, Salò, Bondone, Provaglio Val Sabbia, Lavenone, Torri del Benaco, San Zeno di Montagna, San Felice del Benaco, Brenzone sul Garda, Sabbio Chiese, Barghe, Vestone, Tremosine sul Garda e Villanuova sul Clisi. Degno di nota anche il terremoto di magnitudo 3.4 - il maggiore avvertito ieri - e che ha nuovamente fatto temere gli abitanti di Amatrice, in provincia di Rieti anche se fortunatamente non sono stati registrati danni a persone o edifici. Nella medesima zona già fortemente colpita dai terremoti dell'agosto 2016 e del gennaio 2017, nella mattinata di ieri era stato registrato un nuovo evento sismico di entità inferiore pari a magnitudo 2.0.

© Riproduzione Riservata.