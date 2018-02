Treno deragliato a Pioltello/ La difesa di Rete Ferroviaria Italiana: bisogna indagare sui freni

05 febbraio 2018

Dopo il drammatico incidente del treno deragliato il 25 gennaio a Pioltello, nel Milanese, è finito nel mirino il sistema frenante del terzo vagone, il primo ad uscire dai binari. La difesa di Rete Ferroviaria Italiana avrebbe chiesto ai pm di eseguire accertamenti tecnici anche sui freni del treno. La richiesta, come riportato da Tgcom24, sarebbe stata inoltrata dopo l’ipotesi secondo cui i freni erano obsoleti e quindi dovrebbero essere annoverati tra le cause del tragico incidente. Il legale che rappresenta Rfi, l’avvocato Amodio, ha incontrato i pm Leonardo Lesti e Maura Ripamonti, titolari dell’inchiesta sul disastro ferroviario con l’aggiunto Tiziana Siciliano. L’inchiesta al momento vede indagate otto persone, tra vertici e quadri di Rfi e Trenord, e le due società. A detta dei legali di Rfi, nell’inchiesta dovrebbero essere valutate le condizioni del giunto sulla rotaia “incriminata”, dove è stata posta una tavoletta di legno, eventuali carenze che riguardano il treno, come i carrelli dei vagoni, i freni e le ruote. Va analizzato “lo scenario complessivo”, sostiene la difesa di Rfi.

TRENO DERAGLIATO A PIOLTELLO: LA POSIZIONE DI RFI

La difesa di Rfi ha ricevuto le prime consulenze degli esperti sul treno deragliato a Pioltello. Da queste, come riportato da Tgcom24, è emerso che bisogna verificare se il sistema frenante, e in particolare quello del terzo vagone, fosse obsoleto rispetto agli altri freni utilizzati sui treni più moderni. Per quanto riguarda invece le ruote, per la difesa di Rfi bisognerà verificare che non si fossero “ovalizzate”, cioè usurate al punto tale da creare angolature. Inoltre, vuole capire in che forma verranno eseguiti gli accertamenti tecnici, dopo la rimozione del binario e dei vagoni. Le operazioni di questi giorni sono state svolte alla presenza anche dei consulenti delle difese, quindi sono accertamenti tecnici irripetibili. Le analisi sui pezzi tagliati e trasportati in un deposito potrebbero essere eseguite con la stessa modalità o con un incidente probatorio per “cristallizzare” le prove in vista del processo. La polizia locale di Treviglio, in provincia di Bergamo, nei giorni scorsi ha invece cominciato ad ascoltare decine di passeggeri del treno, che a verbale hanno raccontato le drammatiche fasi del deragliamento del treno.

