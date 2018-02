Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: individuato l'autore del fotomontaggio sulla Boldrini (5 febbraio 2018)

Ultime notizie di oggi, ultim'ora: scontro sugli impresentabili. Individuato l'autore del fotomontaggio sulla Boldrini. Tragedia della montagna a Campo Felice. (5 febbraio 2018).

05 febbraio 2018

Ultime notizie, Laura Boldrini - La Presse

SCONTRO SUGLI IMPRESENTABILI

Si innalza lo scontro della campagna elettorale in vista delle prossime elezioni del 4 marzo, con il tema del giorno che sembra essere quello dei cosiddetti politici impresentabili. Il via alla polemica lo ha fornito la presenza di Dessì tra le file del movimento cinque stelle, con tutti i partiti politici che hanno sottolineato l'inadeguatezza dei grillini nella scelta dei loro candidati. Immediata la risposta di Luigi di Maio che sul blog del movimento pubblica una lista di politici di centro destra e centro sinistra implicati in vicende giudiziarie. A stretto giro di posta la contro risposta di Renzi che afferma che il premier grillino scappa da confronto e attacca il suo partito perche in evidente difficoltà. Gli strali di Di Maio hanno interessato anche la stampa, con la carta stampata colpevole di un silenzio "assordante" sui candidati dei partiti poco puliti, silenzio che di fatto per il politico campano è la prova della corruzione degli organi d'informazione.

INDIVIDUATO L'AUTORE DEL FOTOMONTAGGIO SULLA BOLDRINI

La polizia Postale ha reso noto di aver individuato l'autore di un post su facebook sulla quale il presidente della camera Laura Boldrini veniva raffigurata sgozzata. Le indagini che si sono avvalse della collaborazione del noto social hanno visto ghgli uomini del Centro anticrimine informatico della Polizia risalire a un uomo di Cosenza dal cui personal computer sono partiti gli attacchi verso l'esponente di sinistra. In tale contesto nell'abitazione del 58enne oggi è stata operata una perquisizione, da quest'ultima per stessa ammissione degli investigatori È stato rinvenuto materiale utile ai fini dell'indagine. L'uomo è stato denunciato dalle forze dell'ordine.

TRAGEDIA DELLA MONTAGNA A CAMPO FELICE

Due uomini sono morti dopo che una slavina li ha colpiti mentre facevano sci fuori pista. I due erano insieme a un altro amico per fortuna quest'ultimo è stato ritrovato vivo anche se è in gravissime condizioni. I tre tutti i romani erano impegnati in un'escursione sulle montagne sopra Campofelice in provincia dell'Aquila Quando sono stati colpiti e travolti da un distacco Nevoso. Sempre Oggi un altro incidente è avvenuto in Friuli Dov'è una valanga ha colpito un gruppo di sciatori tra di essi solo un ferito grave trasportato in codice rosso all'ospedale di Udine

SERIE A, GOLEADA JUVENTUS MA IL NAPOLI RISPONDE

Non ci sta la squadra di Massimiliano Allegri a vedersi sfuggire la possibilità di lottare per il settimo scudetto consecutivo. Oggi i bianconeri nello stadio di casa hanno letteralmente travolto il Sassuolo, alla Fina il tabellino recita 7 a 0 con tripletta di Higuain, in evidenza anche Khedira che segna una doppietta. Nelle altre partite del pomeriggio solo pareggio per il Milan di Gattuso fermato da un ottimo Udinese. Anche la Roma vittoriosa in casa del Verona e la Fiorentina in quella del Bologna. Vince ancora l'Atalanta che con i tre punti di oggi non abbandona la parte alta della classifica. Nel posticipo Benevento Napoli gli uomini di Sarri vincono col risultato di 2-0 e salgono così nuovamente al primo posto.

SERIE A, STASERA LAZIO GENOA

Si torna in campo stasera per chiudere la giornata di Serie A. Alle 20.45 è previsto il fischio d'inizio di Lazio-Genoa. La squadra di Simone Inzaghi cerca di sfruttare il mezzo passo falso dell'Inter che ha pareggiato ancora e portarsi quindi a più quattro in classifica. Contro ci sarà un Genoa che viene da due ko di fila e che è appena 4 punti sopra la zona retrocessione. I rossoblù proveranno a sfruttare le sconfitte di Chievo e Sassuolo che sono sopra di un solo punto e potrebbero permettere un grande salto in classifica agganciando il Cagliari che è sopra invece di tre e ha vinto contro la Spal. Sarà una partita interessante da seguire con i biancocelesti che partono favoriti.

