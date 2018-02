ATTACCO HACKER A PD FIRENZE/ Online dati di Matteo Renzi: file, indirizzi e nomi. La minaccia di AnonPlus

Attacco hacker al Pd di Firenze: il gruppo AnonPlus mette online i dati di Matteo Renzi di quando era sindaco. Nomi, indirizzi, num. telefono e dati sensibili: minaccia o avvertimento?

06 febbraio 2018 Niccolò Magnani

Attacco hacker al Pd di Firenze (LaPresse)

Il Partito Democratico di Firenze ha subito un attacco hacker nelle ultime 48 ore: lo ha rivendicato il gruppo AnonPlus che sulle proprie piattaforme ha pubblicato nomi, file, indirizzi e informazioni sui vari iscritti al Pd fiorentino, compreso ovviamente il segretario Matteo Renzi. La notizia, mandata online tramite Twitter, ha subito fatto il giro delle principali segreterie dei partiti, tra l’altro lo stesso giorno in cui la Polizia Postale ha bloccato e denunciato uno 26enne responsabile dei passati attacchi hacker alla piattaforma Rousseau del Movimento 5 Stelle. In effetti, il sito del Pd di Firenze è irraggiungibile dalla giornata di lunedì proprio dopo l'attacco hacker che ha mandato online un file zip contenente i dati di tutti gli iscritti dem, compreso il candidato ex premier. Come riporta l’Ansa, «La polizia postale ormai da 24 ore è a lavoro per risalire agli autori mentre i tecnici chiamati dal Pd stanno lavorando per ripristinare il sito».

L’ATTACCO DI DI ANONPLUS

«La lista completa degli iscritti al Partito Democratico di Firenze, con nomi, cognomi, telefono, indirizzo ecc», con di seguito i link e gli hashtag #staisereno #hacked. È questo il testo del messaggio apparso due giorni fa sul canale Twitter di AnonPlus, con relativi link ai file zip scaricabili. Il riferimento al tanto famoso hashtag usato da Renzi nei confronti di Enrico Letta, qualche giorno prima di “subentrare” al suo posto alla guida del Governo Pd. Stando però alle prime fonti giunte dal Pd fiorentino, il database sarebbe alquanto datato e vi sarebbero nomi di persone non più iscritte da tempo. In particolare, anche i dati riferiti a Renzi sarebbero risalenti al periodo in cui era ancora sindaco di Firenze, politicamente più di una vita fa. Il numero indicato vicino ai dati di Renzi sarebbe addirittura quello del suo interno fisso nell’ufficio del Comune di Firenze. Detto questo, la minaccia del gruppo hacker a pochi giorni dalle elezioni potrebbe anche fungere da “avvertimento” al Pd e ai dem di possibili altri attacchi con dati più aggiornati e soprattutto molto più sensibili.

