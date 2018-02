AUGURI SAN VALENTINO 2018/ 14 febbraio, frasi romantiche, immagini, idee regalo: 2 errori da evitare

Auguri San Valentino 2018: la festa degli innamorati si avvicina, tra frasi romantiche, messaggi e idee regalo, cosa regalare al proprio partner per l'occasione.

San Valentino 2018 è dietro l'angolo: poco più di una settimana. E guai a considerare gli auguri del 14 febbraio come un argomento secondario delle vostre giornate: potreste rimetterci la serenità di coppia, soprattutto se la vostra metà è un amante delle ricorrenze romantiche. Meglio allora non farsi trovare impreparati. Sì, ma cosa regalare per San Valentino? Non c'è bisogno di scervellarsi, i classici vanno sempre bene per un motivo: sono dei classici, inattacabili. Allora caviamocela con tre libri d'amore che hanno fatto la storia del genere: proviamo con Cime tempestose, la storia passionale tra Heathcliff e Catherine scritta da Emily Bronte (ma mettete in conto il finale catastrofico). Se invece volete dare un tocco di poesia al vostro San Valentino 2018 allora andate anche in questo caso sul sicuro con Jacques Prévert: la sua antologia di Poesie per giovani innamorati non deluderà...

DUE ERRORI DA EVITARE

Non nascondiamoci dietro ad un dito. Per molti San Valentino è una vera e propria scocciatura. Che il difficile poi non è tanto il regalo, che qualcosa si trova sempre, quando la difficoltà di azzeccare la frase del bigliettino d'auguri. Non sia mai che vostra moglie interpreti malamente una frase allora addio tranquillità e serata rovinata: per i festeggiamenti citofonare l'anno prossimo. Allora meglio non fare danni e provare ad affidarsi a chi la penna l'ha sempre saputa maneggiare. Ma occhio a non commettere l'errore di attribuirsi la frase scelta. Sempre meglio citare: la prima cosa che farà vostra moglie sarà andare a verificare la paternità del bigliettino. Allora meglio non correre rischi. Se pensate di dedicarle un "L’amore è vita e la vita ha qualcosa di immortale", abbiate il coraggio di citare Emily Dickinson. Sconsigliamo vivamente "Amare non significa trovare la perfezione, ma perdonare terribili difetti" di Rosamunde Pilcher, non a caso scrive romanzi, non vive con vostra moglie.

