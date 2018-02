EROSTRATO, UNABOMBER DELLE CARAMELLE/ L'indizio che può incastrarlo: ci sono 3 indagati

Erostrato, unabomber delle caramelle: ci sono 3 indagati, due uomini e una donna, sospettare di essere il mitomane di Cesiomaggiore. E spunta un dettaglio che potrebbe incastrarlo...

Immagini di repertorio (foto da Pixabay)

Si fa chiamare Erostrato, dal nome del pastore greco antico che, per immortalare in qualche modo il suo nome, incendiò e distrusse il celeberrimo tempio di Artemide, una delle sette meraviglie del mondo antico. In realtà, però, è soltanto un folle, ribattezzato l'unabomber delle caramelle, per le modalità con cui ha già tentato di colpire i più piccoli e indifesi in maniera tanto subdola quanto pericolosa. Da quando ha piazzato un pacchetto di caramelle gommose alla frutta pieno di spilli nel cortile dell’asilo di Cergnai, nella Destra Piave è tutto un susseguirsi di ansie da parte dei genitori. Chiunque teme che il prossimo asilo, il prossimo parco a finire nel mirino di Erostrato possa essere quello del proprio figlio. In questo senso, però, va segnalata una svolta nelle indagini. Se fino a ieri era stato aperto un fascicolo contro ignoti, da oggi nel registro degli indagati - riporta Pomeriggio 5 - sono finite 3 persone: due uomini e una donna.

EROSTRATO, L'INDIZIO CHE PUO' INCASTRARLO

Ma è in questa rosa di nomi che si cela Erostrato, il mitomane di Cesiomaggiore? Ieri a Pomeriggio 5 era stata intervistata una donna feltrese, Teresa Acampora, che si era convinta di aver individuato il maniaco che terrorizza il bellunese:"Credo di sapere chi è Erostrato, se è chi penso io non ha tv, né legge Facebook, ha seri problemi di sopravvivenza, ha subito qualche grosso torto e si sta vendicando. La pubblicità che gli state facendo lo starà inorgogliendo e gli spilli sulle caramelle sono per lui una fattura contro una persona là dove sono stati trovati, la penna rossa è perché non ne ha di nere. Scrive in latino e parla di Erostrato, perché ha qualche libro di latino e filosofia del liceo". Ma è sempre la trasmissione condotta da Barbara D'Urso a svelare un dettaglio che potrebbe incastrare Erostrato. Pare infatti che il pacco di caramelle di una marca contenente gli spilli, una marca molto famosa, sia in realtà in via di sperimentazione, e per questo distribuito in pochissimi posti. Il cerchio si stringe attorno ad Erostrato?

© Riproduzione Riservata.