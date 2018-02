INCIDENTE STRADALE/ Napoli, bambina di 7 anni investita da uno scooter: è grave

Incidente stradale, oggi 6 febbraio: una bambina di 7 anni è stata investia a Napoli. A Milano una donna di 90 anni è morta dopo essere stata urtata da un furgone in retromarcia.

Incidente stradale (foto da Pixabay)

Tensione a Napoli, dove una bambina di 7 anni è stata investita da uno scooter in via Duomo, intorno alle ore 21:30 di ieri. Secondo quanto riportato da Napoli Today, la piccola è stata centrata in pieno - probabilmente mentre attraversava la strada - ed è stata trasferita d'urgenza all'Ospedale Santobono in gravi condizioni. Nonostante le gravi ferite riportate, però, il peggio pare essere songiurato, con la bambina che non sarebbe in pericolo di vita. Lievi le ripercussioni del motociclista alla guida dello scooter, un 37enne caduto a sua volta, probabilmente nel tentativo di evitare l'impatto. Saranno ora le indagini a stabilire l'esatta dinamica dell'incidente, al fine di attribuire eventuali responsabilità. Verranno anche utilizzate le videocamere di sorveglianza presenti nella zona per ricostruire l'accaduto.

90ENNE INVESTITA A MILANO

Peggio che alla bambina di Napoli è andata ad una 90enne di Milano, travolta da un furgone che faceva marcia indietro senza accorgersi della sua presenza. Come riportato da Il Corriere della Sera, la donna era in procinto di attraversare in via Ferdinando di Savoia, tra via Vittor Pisani e viale della Liberazione quando un Ford Transit l'ha urtata facendole perdere l'equilibrio. Un impatto a dire la verità neanche violento, ma bastevole a farle perdere l'equilibrio e purtroppo la vita. Nonostante il trasferimento in ospedale, avvenuto poco dopo le 14 di ieri, per la donna - che aveva battuto la testa - non c'è stato nulla da fare. La signora è morta nel pomeriggio al Policlinico. Si tratta della quarta vittima di incidenti stradali nel milanese negli ultimi 12 giorni: praticamente la media è di un decesso ogni 3 giorni.

