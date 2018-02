Lotto/ Estrazioni di oggi, Superenalotto e 10eLotto, 6 febbraio: numeri vincenti! Video (conc 16/2018)

Estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 6 febbraio: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.16/2018: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

Estrazioni del Lotto e Superenalotto

I giocatori di Lotto, Superenalotto e 10eLotto hanno già attivato il loro personale conto alla rovescia, in attesa dell'estrazione di questa sera. I numeri vincenti verranno abbinati a tanti premi distribuiti dai due giochi Sisal, fra i più apprezzati nel nostro Paese. Le vincite dopo tutto sono sempre significative, come dimostra la statistica dell'ultimo concorso. Il Lotto ha visto primeggiare la provincia di Catania, grazie ad una combinazione giocata da un vincitore di Misterbianco sulla ruota di Palermo e che gli ha permesso di ritirare 64.500 euro in premio. La schedina ha registrato infatti una quaterna e quattro terni, mentre 23 mila euro sono stati vinti in provincia di Campobasso, a Bojano, e 23,5 mila euro in provincia di Cuneo, da un giocatore di Roccavione. Il 10eLotto ha visto invece svettare un giocatore della provincia di Udine, di Gemone del Friuli, che con un 9 in opzione Oro è riuscito a conquistare 50 mila euro. Al secondo posto della classifica premi troviamo invece due vincite gemelle del valore di 20 mila euro cadauna, registrate a Barletta e in provincia di Como, a Grandola ed Uniti.

LA SMORFIA NAPOLETANA

L'estrazione del Lotto di questa sera annuncerà non solo i nuovi numeri vincenti, ma anche i rispettivi vincitori. I giocatori sono infatti in attesa dell'esito del concorso, pronti a scattare verso il tavolo virtuale destinato ai premi dei giochi Sisal. Molti altri devono invece ancora assicurarsi che la loro schedina venga registrata, pena l'esclusione dal concorso di oggi. Non bisogna tuttavia fare l'errore di sottovalutare la difficoltà di individuare dei numeri da giocare e forse si tratta proprio dell'impresa più difficile per molti giocatori. Per fortuna la nostra Rubrica ha già pensato a tutto e dopo aver consultato la smorfia napoletana, è pronta a rivelarvi news e numeri da giocare. Oggi parliamo di un'iniziativa che coinvolge un gruppo di ricercatori del Giappone, che in questi ultimi tempi sono indaffarati a trovare un modo sicuro per allontanare i cervi dai binari delle loro ferriovie. Gli animali selvatici mettono infatti in serio pericolo il funzionamento corretto del trasporto pubblico, ma sembra che abbiano già trovato una soluzione: il sistema ideato imiterà infatti l'abbaiare canino e particolari suoni adottati dagli stessi cervi per allontanare gli esemplari. Vediamo cosa ne pensa la smorfia: abbiamo il treno, 20, il cervo, 17, il binario, 33, l'abbaiare, 23, e la sicurezza, 82. Come Numero Oro scegliamo invece l'insolito, 86.

LE QUOTE DELL’ULTIMA ESTRAZIONE

95,4 milioni di euro è il Jackpot che il SuperEnalotto metterà in palio nel concorso di questa sera. Il montepremi diventa sempre più ricco ad ogni assenza, che permette ad ogni giocatore di azzerare le aspettative e lanciarsi verso la nuova estrazione. Per fortuna rimangono in piedi tutte le quote minori, che tuttavia nell'ultimo appuntamento con il gioco Sisal hanno visto crollare i loro premi. La vincita maggiore è stata ottenuta infatti da sette giocatori che hanno indovinato il 4+, con un premio di 17.360 euro e contro i 17.318 euro circa destinati dal 5 ai suoi tredici vincitori. Sono stati invece 298 gli appassionati a indovinare il 3+ e riscuotere il premio da 1.559 euro, mentre 1.369 giocatori sono riusciti a centrare il 4 da 173,60 euro a testa. I tagliandi fortunati che hanno realizzato il premio del 3, pari a 15,59 euro, sono stati invece 44.800, mentre i cinque euro abbinati al 2 sono stati totalizzati da 558.166 biglietti vincenti. Lo stesso premio è stato distribuito inoltre dallo 0+ ai suoi 34.160 vincitori, mentre i 10 euro dell'1+ sono stati vinti da 18.797 giocatori. Infine abbiamo il 2+ ed il suo premio standard da 100 euro, centrato da 3.394 appassionati.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

Il Jackpot ed il SuperEnalotto sono già nei pensieri di tutti i giocatori che questa sera parteciperanno al nuovo concorso. Sono tanti gli appassionati che si vedono già vincitori del montepremi, sempre più ricco ad ogni estrazione. Altri invece sono addirittura un passo avanti ai 'colleghi' ed hanno già trovato un progetto interessante a cui destinare una parte della propria vincita. I più previdenti riusciranno a mantenere tutto sotto controllo in caso di vincita, strategia da non sottovalutare soprattutto se si pensa alla qualità del bottino in palio. Per aiutare i più indecisi o inesperti, la nostra Rubrica ha già individuato una simpatica iniziativa presente su KickStarter. In un mondo tecnologico come il nostro è sempre più importante trovare il modo di unire tecnologia e apprendimento, per grandi e per bambini. Papier Machine Vol. 0 si preoccupa infatti di istruire qualsiasi persona sul mondo dell'elettronica grazie ad un libro interattivo dotato di fogli elettronici, dei giocattoli in grado di guidarci nel mondo dell'apprendimento. Paper Machine si assicura di unire inoltre l'elettricità alla grafica, all'esperienza ludica fino alla bellezza tradizionale della carta, il tutto dotato di un sistema in grado di sfruttare anche il suono. L'iniziativa è piaciuta così tanto agli utenti che il goal da 45 mila euro è già stato più che raggiunto, mentre l'asta si concluderà solo fra 12 giorni. Non occorre però attendere tanto per conoscere i numeri vincenti di oggi: pronto a scoprire se avete vinto?

© Riproduzione Riservata.