Milano, violentava e rapinava le escort/ Arrestato stupratore seriale, ha colpito in tutto il Nord Italia

Milano, arrestato stupratore seriale: violentava e rapinava le escort per molti mesi e in tutto il nord Italia. Emessa custodia cautelare dal gip di Milano, gli agenti lo hanno fermato oggi

06 febbraio 2018 Niccolò Magnani

Milano, preso stupratore seriale (LaPresse)

È stato preso, alla fine, dopo un’indagine durata parecchi mesi: la Questura di Milano, assieme agli agenti del Commissariato Centro ha reso atto una custodia cautelare emessa dal gip milanese contro uno stupratore seriale che rapinava, stuprava e lasciava in condizioni tremende alcune escort in tutto il Nord Italia. Da mesi continuava questo spiacevole modus operandi ma alla fine, dopo qualche denuncia e molti appostamenti, lo stupratore è stato fermato e accusato di violenza sessuale aggravata, oltre che di rapina aggravata. Come riporta la stessa Procura di Milano, «le indagini condotte dagli agenti del commissariato Centro hanno portato a ritenere l’uomo autore di gravissimi comportamenti «seriali» finalizzati alla violenza sessuale aggravata nei confronti di numerose donne a Milano e in altre città italiane». Non vi sono al momento specifiche indicazioni sui nomi delle vittime né sulla quantità effettiva di rapine e stupri effettuato, ma di certo l’andazzo era così da mesi e ancora non era stato beccato neanche una volta.

HA COLPITO IN TUTTO IL NORD ITALIA

Non sono emersi riferimenti neanche all’identità di questo stupratore seriale: si sa solo che era residente a Milano e forse per lavoro girava lungo il Nord Italia, avendo dunque a disposizione molto tempo per mettere in pratica il suo progetto criminale. L’attività seriale dello stupro legata alla frequentazione del giro di prostituzione purtroppo è anch’essa un’abitudine molto diffusa e sviluppata sopratutto nelle aree di maggior presenza di grossi giri di denaro e di molti uomini d’affari: la Procura di Milano ancora non ha fatto sapere il tipo d’estrazione dell’arrestato stupratore, ma l’attività investigativa è riuscito a coglierlo, pare dalle fonti di stampa, sul fatto probabilmente sfruttando la complicità di una escort coraggiosa che ha deciso di collaborare con la giustizia.

© Riproduzione Riservata.